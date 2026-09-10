Tragedia en Filipinas: un ferry se incendió y dejó al menos cinco muertos y 86 desaparecidos

Un incendio se desató durante la noche del miércoles a bordo del ferry MV June Auster, mientras navegaba frente a la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional, cerca de la isla de Coron, uno de los destinos turísticos más visitados del oeste de Filipinas. El siniestro dejó al menos cinco muertos y 86 personas desaparecidas, según los primeros reportes de las autoridades.

Un video difundido por la Guardia Costera de Filipinas mostró a la embarcación completamente envuelta en llamas, mientras los equipos de emergencia desplegaban un operativo para localizar y rescatar a quienes se encontraban a bordo.

De acuerdo con la información preliminar, el ferry transportaba 117 pasajeros y 17 tripulantes. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el número podría modificarse, ya que este tipo de embarcaciones suele trasladar personas que no figuran en los registros oficiales.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, señaló que las tareas de búsqueda y rescate fueron reforzadas durante la jornada. El incendio, sin embargo, todavía no había podido ser declarado completamente extinguido debido a la persistencia de una densa columna de humo, lo que también complicaba las operaciones en la zona.

Entre los más de 40 pasajeros rescatados se encontraría una pareja de chilenos residente en Australia, según informó Canal 13 de Chile. Hasta el momento, las autoridades filipinas no difundieron las identidades de los sobrevivientes y continúan revisando el listado de pasajeros para determinar si había otros extranjeros entre quienes viajaban en el ferry.

La cifra de víctimas y desaparecidos podría modificarse a medida que avance el operativo, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en el área del siniestro.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Filipinas y suelen estar relacionados con distintos factores, entre ellos mal tiempo, sobrecarga, fallas de mantenimiento e incumplimiento de las normas de seguridad. En enero, 66 personas murieron tras el hundimiento de un ferry que transportaba a más de 350 pasajeros rumbo a la isla de Jolo, en Mindanao.

Uno de los peores antecedentes se remonta a 1987, cuando el transbordador Doña Paz chocó con un petrolero en aguas de Leyte. El desastre dejó 4.341 muertos y es considerado el peor accidente marítimo de la historia moderna de Filipinas.