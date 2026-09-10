Tras anunciar su retiro de la Selección, la AFA planea homenajear a Messi en los próximos amistosos

Lionel Messi podría tener una última gran ovación con la camiseta de la Selección argentina. Luego de que el capitán anunciara su retiro del conjunto nacional, la AFA planea invitarlo a los próximos amistosos de la fecha FIFA para realizarle un reconocimiento frente al público argentino.

Según trascendió, la intención de la Asociación del Fútbol Argentino es que Messi esté presente en alguno de los encuentros y tenga la posibilidad de salir al campo de juego para recibir el aplauso de los hinchas. La invitación todavía no fue confirmada oficialmente y tampoco está definido si el futbolista participará vestido de jugador o asistirá de civil.

Los amistosos que aparecen como posibles escenarios para el homenaje son Burkina Faso y Benín, aunque los rivales y las sedes todavía están sujetos a confirmación. La planificación contempla que uno de los partidos se dispute en el estadio Monumental y el otro en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

“La idea es que esté Messi y que se le pueda rendir un homenaje. No hay confirmación. La idea de AFA es que Messi esté vestido de jugador o de civil, pero que salga a la cancha para recibir el aplauso del público argentino”, explicó el periodista Diego Ruscitti en TN.

El anuncio del retiro había llegado el 21 de agosto, cuando Messi publicó una carta en sus redes sociales en la que contó que la decisión había comenzado a tomar forma después de la final del Mundial 2026. El futbolista explicó que había escrito esas palabras apenas dos días después de aquel partido y que durante más de un mes procesó lo que significaba ponerle punto final a su etapa con la Selección.

La muerte de su padre fue además un golpe personal que tuvo una influencia importante en la determinación. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió Messi al final de aquella publicación.

La decisión generó una enorme repercusión entre los hinchas argentinos, que rápidamente llenaron las redes sociales de mensajes de cariño y agradecimiento. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: la mayoría de los fanáticos no le reclamó que cambiara de opinión, sino que optó por acompañar la determinación del capitán y reconocer todo lo que consiguió durante sus años con la camiseta argentina.

Ahora, la AFA busca que ese reconocimiento también pueda trasladarse a una cancha y que Messi vuelva a recibir el cariño de los hinchas argentinos en un campo de juego, en lo que podría convertirse en uno de los momentos más emotivos de la próxima fecha FIFA.