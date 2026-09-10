Kevin Zenón se va de Boca a México y es una buena noticia para Unión

Kevin Zenón tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Atlas de México, equipo dirigido por Hernán Crespo, y su transferencia también representa una importante noticia para Unión. Boca acordó la venta del mediocampista en 6 millones de dólares, y el club santafesino recibirá una parte de ese monto por conservar un porcentaje de los derechos económicos del futbolista.

El Tate mantiene el 20% de la ficha de Zenón, por lo que le corresponderán aproximadamente 1,2 millones de dólares una vez concretada la operación. Se trata de un ingreso significativo para las arcas de Unión y de un nuevo rédito económico generado por uno de los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.

Zenón había dejado Unión en enero de 2024, cuando Boca compró el 80% de sus derechos económicos por una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares. El mediocampista tuvo un destacado paso por el Xeneize y ahora continuará su carrera en el fútbol mexicano.

De esta manera, la nueva transferencia vuelve a beneficiar directamente a Unión, que mantiene una participación sobre el pase y se asegura un ingreso de alrededor de 1,2 millones de dólares por la venta del jugador formado en el club.