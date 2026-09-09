Puente Carretero: desde este jueves todo el tránsito circulará por la nueva calzada del lado de Santa Fe

Por Santotomealdía



Desde este jueves 10 de septiembre habrá una nueva modificación en la circulación para quienes utilizan el Puente Carretero, esta vez del lado de la ciudad de Santa Fe. Todo el tránsito será trasladado hacia la calzada norte de la Ruta Nacional 11 recientemente reconstruida, que funcionará provisoriamente con doble sentido y un carril habilitado para cada mano.

El cambio permitirá avanzar con la demolición de la calzada utilizada actualmente. De esta manera, tanto quienes viajen desde nuestra ciudad hacia Santa Fe como quienes circulen en sentido contrario compartirán el nuevo sector, con los respectivos carriles delimitados entre la zona del Automóvil Club y el cruce del cantero central.

Para quienes salen de nuestra ciudad, el tránsito será desviado hacia la calzada norte una vez atravesado el Puente Carretero. Por ese mismo sector, pero sobre el carril contrario, circularán los vehículos que se dirijan desde Santa Fe hacia nuestra ciudad.

La modificación forma parte del avance de los trabajos que se desarrollan en el sector y que obligarán a intervenir ahora sobre la calzada existente, luego de completarse la reconstrucción del tramo que comenzará a utilizarse este jueves.

También cambia el acceso a Circunvalación

La nueva configuración implicará además la inhabilitación de la salida hacia Circunvalación Sur desde ese sector. Los conductores que necesiten acceder deberán continuar por los desvíos señalizados y utilizar los rulos de enlace previstos para retomar hacia Circunvalación.

Por otra parte, quienes circulen por Circunvalación en sentido norte-sur tampoco podrán utilizar la rampa habitual de ingreso a Santa Fe ubicada en esa zona. En este caso, deberán continuar por Circunvalación e ingresar a la ciudad a través de avenida 27 de Febrero.

Según se informó, en todo el sector habrá señalización preventiva, reducción de velocidad y elementos para delimitar los carriles. Por ese motivo, se solicitó a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones dispuestas mientras permanezca vigente esta nueva etapa de los trabajos.