Día del Empleado de Comercio: en nuestra ciudad, será feriado el 30 de septiembre

Los empleados de comercio de Santo Tomé tendrán su jornada de descanso el miércoles 30 de septiembre de 2026, con motivo del Día del Empleado de Comercio. Así lo confirmó el Centro Empleados de Comercio (CUEC) de Santa Fe, que informó cómo se aplicará la fecha en las distintas localidades de la región.

Si bien el Día del Empleado de Comercio se conmemora oficialmente cada 26 de septiembre, el descanso puede trasladarse cuando existe un acuerdo y la jornada queda próxima a un fin de semana. En el caso de Santo Tomé, el feriado se trasladará al miércoles 30 en función de la ordenanza municipal de descanso dominical vigente en la ciudad.

Desde el CUEC remarcaron que la jornada tiene carácter de descanso obligatorio para los trabajadores de comercio y señalaron que el objetivo es que durante ese día no haya actividad para los empleados mercantiles.

La fecha está establecida por la Ley Nacional 26.541, sancionada en 2009, que otorgó al Día del Empleado de Comercio el mismo alcance que un feriado nacional para los trabajadores comprendidos en la actividad.

El gremio aclaró que no tiene facultades para intervenir en los pequeños comercios que son atendidos exclusivamente por sus propietarios, aunque pidió que los comerciantes que cuentan con empleados respeten el derecho al descanso establecido para la jornada.

En ese sentido, desde el CUEC Santa Fe señalaron: “Lo que solicitamos es que aquel que tenga uno o dos empleados, obviamente no presione al empleado porque es su día y se debe respetar porque es el día que se ha asignado por ley”.

Cómo será en otras localidades

El cronograma será diferente en otras ciudades de la región. En Santa Fe capital, el descanso por el Día del Empleado de Comercio será el lunes 28 de septiembre, mientras que en Recreo también se trasladará al miércoles 30 de septiembre.

De esta manera, el esquema informado por el CUEC para la región queda establecido de la siguiente manera:

Santo Tomé: miércoles 30 de septiembre.

miércoles 30 de septiembre. Recreo: miércoles 30 de septiembre.

miércoles 30 de septiembre. Santa Fe: lunes 28 de septiembre.

Desde el gremio destacaron que se trata de un derecho adquirido de los trabajadores mercantiles y remarcaron que la intención es que la fecha sea efectivamente respetada como una jornada de descanso.