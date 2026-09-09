Reforma del Banco Central: LLA consiguió dictamen y acelera el tratamiento en el Senado

La Libertad Avanza logró este miércoles en el Senado dictamen para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, un paso clave para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el oficialismo busca llevarla a votación la próxima semana.

El dictamen fue conseguido luego de una reunión de comisión que se extendió durante más de cuatro horas y que contó con la presencia del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. El plenario terminó respaldando el proyecto tal como había sido aprobado por Diputados, sin introducir modificaciones.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó que la intención del oficialismo es incluir la iniciativa en la sesión de la próxima semana, junto con otros proyectos que forman parte de la agenda parlamentaria del Gobierno, entre ellos Inocencia Fiscal II, biocombustibles y Super RIGI.

La discusión tuvo además un momento de tensión política cuando los senadores del peronismo ingresaron a la reunión una vez que el oficialismo consiguió reunir el quórum necesario para ponerla en marcha. Una legisladora bonaerense de ese espacio cuestionó el tratamiento de la reforma y sostuvo que, si el texto es aprobado sin cambios, el Congreso perderá herramientas para controlar la actuación del Banco Central.

“Así es como tratan ustedes al Congreso, que es quien tiene que controlar los actos del Gobierno”, cuestionó la senadora durante el debate. Su planteo apuntó especialmente a las modificaciones vinculadas con el funcionamiento y la autonomía de la autoridad monetaria.

Desde el oficialismo, Bullrich defendió la iniciativa y buscó despegarla de la gestión actual. “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno”, sostuvo, y afirmó que se trata de un cambio que debería trascender a la administración de Javier Milei y establecer reglas que puedan ser utilizadas por cualquier gobierno.

Para la dirigente, la reforma no representa solamente una modificación de la estructura interna del Banco Central, sino una discusión más amplia sobre el rol que debe tener la institución monetaria en la economía argentina.

Uno de los principales puntos que destacó fue establecer como misión primaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda. Bullrich sostuvo que ese objetivo tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana y lo vinculó con la capacidad de los trabajadores para conservar sus ingresos, el valor de los ahorros y el poder adquisitivo de las jubilaciones.

“Es preservar el poder de compra de los salarios, lograr que el ahorro no se evapore, que la jubilación alcance más, que podamos producir y crecer”, explicó.

Otro de los ejes centrales planteados por la titular del bloque libertario fue la necesidad de terminar con el financiamiento monetario del déficit fiscal. En ese sentido, cuestionó el uso del Banco Central como fuente de recursos para cubrir las necesidades del Estado y defendió una separación más estricta entre la autoridad monetaria y las cuentas públicas.

“Hay que terminar con el financiamiento monetario del déficit. En vez de financiar el déficit, tengamos lo que necesitamos para que el país crezca y lo necesario para que el Estado pueda funcionar”, afirmó.

Bullrich también puso el foco en la autonomía del Banco Central y cuestionó que históricamente los gobiernos hayan tenido margen para modificar sus autoridades de acuerdo con sus necesidades políticas. Por eso, defendió establecer reglas más estrictas para la designación y eventual remoción de los integrantes del directorio.

Según la visión oficialista, una autoridad monetaria con mayor independencia y concentrada en preservar el valor de la moneda permitiría generar reglas más estables y evitaría que el Banco Central sea utilizado como un mecanismo de financiamiento discrecional del Estado.

“El Banco Central estable le va a servir a cualquier Gobierno. Tiene que estar más concentrado en su objetivo y no ser un prestamista del Estado”, sostuvo Bullrich.

La dirigente libertaria insistió además en que la reforma busca modificar una dinámica que, a su entender, se sostuvo durante décadas y terminó afectando los ingresos y los ahorros de los argentinos. En esa línea, cerró su exposición con una fuerte crítica a las políticas económicas aplicadas durante distintos gobiernos.

“Terminemos de pagar la cuenta. No podemos seguir viviendo en una fantasía que cada vez significa más pobreza”, afirmó.

Con el dictamen aprobado, el proyecto quedó listo para avanzar al recinto del Senado. El oficialismo apunta a conseguir su tratamiento la próxima semana y convertir en ley una reforma que considera central para redefinir el funcionamiento, los objetivos y el grado de independencia del Banco Central.