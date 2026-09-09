La oposición forzó al oficialismo en Diputados a tratar los proyectos sobre morosidad y discapacidad

La oposición consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados forzar al oficialismo a ponerle fecha al tratamiento de dos proyectos sensibles para el Gobierno de Javier Milei: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y un paquete de iniciativas destinado a atender el problema del endeudamiento familiar. Ambas propuestas fueron aprobadas con 249 votos, aunque en el segundo caso hubo un voto en contra.

La sesión pudo comenzar poco después del mediodía, cuando el tablero registró 135 diputados presentes, seis más que los necesarios para alcanzar el quórum. De esta manera, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y distintos bloques provinciales lograron habilitar la reunión que había sido convocada por varios sectores de la oposición, con el radical Pablo Juliano entre sus principales impulsores.

El oficialismo, que hasta el día anterior había intentado evitar que la sesión se realizara, decidió no impedir su desarrollo. Los diputados de La Libertad Avanza ocuparon sus bancas una vez garantizado el quórum y, posteriormente, hicieron lo mismo sus principales aliados parlamentarios, entre ellos legisladores de la UCR y del PRO.

Con la sesión ya en marcha, la oposición avanzó sobre el objetivo central de la jornada: emplazar a las comisiones para que comiencen a tratar los proyectos y establezcan fechas concretas para emitir dictámenes.

El primer tema fue la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence en diciembre. Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, pidió que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda establecieran un cronograma de trabajo para avanzar con la prórroga.

El jefe del bloque libertario, Javier Bornoroni, cuestionó la necesidad de llevar el planteo al recinto y sostuvo que la comisión de Discapacidad ya había comenzado a trabajar sobre el tema. Incluso, señaló que el cronograma propuesto por el oficialismo coincidía con el planteado por la oposición, con una reunión informativa prevista para el 16 de septiembre y la firma del dictamen para el 23 de septiembre.

“Resulta extraño que se tenga que venir a una sesión para esto. Creemos que tenemos que dar el debate. Es importante”, sostuvo Bornoroni, quien además acusó a algunos bloques de utilizar el tema con fines políticos.

A pesar de las críticas, el oficialismo acompañó el emplazamiento y la propuesta fue aprobada por 249 votos. La decisión tuvo un peso político particular, ya que hace un año Milei había vetado la ley de Emergencia en Discapacidad y posteriormente el Ejecutivo había llevado la disputa al ámbito judicial.

Después llegó el turno del endeudamiento familiar, un tema que reúne alrededor de 50 proyectos diferentes y que apunta a buscar respuestas para millones de personas que atraviesan situaciones de morosidad. En este caso, la oposición pidió que las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor comiencen a analizar las iniciativas y establezcan un plazo para avanzar con los dictámenes.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Pablo Juliano defendieron el pedido. El radical propuso fijar como fecha límite para la firma de los dictámenes el 29 de septiembre a las 14.

Bornoroni volvió a plantear que el Congreso debía dar el debate y que el tema ya estaba siendo abordado en comisión, pero nuevamente La Libertad Avanza terminó acompañando el cronograma impulsado por la oposición. La votación también reunió 249 votos positivos, aunque esta vez hubo un voto negativo, correspondiente al diputado santacruceño José Luis Garrido.

El resultado representa un triunfo parlamentario para la oposición, pero también abre un escenario complejo: los bloques deberán ponerse de acuerdo entre decenas de proyectos de endeudamiento familiar para intentar llegar a un único texto. La cantidad de iniciativas presentadas podría dificultar la construcción de un consenso y, si las bancadas no logran unificar posiciones, el tratamiento podría perder impulso.

Para reducir esas diferencias, los bloques acordaron concentrar el trabajo en comisión en aquellas propuestas que no impliquen costo fiscal. De esta manera, buscan acotar las alternativas y, al mismo tiempo, evitar que el Ejecutivo pueda rechazar una eventual ley bajo el argumento de que su aplicación tendría un impacto sobre las cuentas públicas.

En la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión también quedaron establecidos los tiempos para el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad. El acuerdo contempla un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, con una jornada informativa el miércoles 16 de septiembre y la fecha del 23 de septiembre para la emisión del dictamen.

Con estos emplazamientos, la oposición logró abrir formalmente el debate sobre dos asuntos que el Gobierno había buscado mantener bajo control político. Ahora, la discusión se trasladará a las comisiones, donde los bloques deberán convertir el resultado de la sesión en proyectos consensuados que puedan avanzar hacia el recinto.