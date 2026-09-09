“A dos años de la reforma previsional, quedó demostrado que significó pérdida de derechos”

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, encabezó este miércoles un acto frente a la Legislatura provincial, en la que el sindicato docente se manifestó en contra de la reforma previsional, a dos años de su sanción. Como parte de la actividad, la entidad gremial anunció la entrega de un petitorio a las Cámaras de Diputados y Senadores, con cerca de 20.000 recolectadas, para exigir la derogación de dicha reforma.

El documento también busca que se ponga fin a la emergencia previsional, se implemente el pago simultáneo de los aumentos a activos y jubilados -eliminando el diferimiento- y se restituya el 82% móvil real respecto del salario los trabajadores en actividad.

Durante el acto, se anunció la entrega de un petitorio a ambas Cámaras para la derogación de la reforma.

Alonso remarcó que "el tiempo confirmó lo que AMSAFE había advertido, que la reforma significó pérdida de derechos para activos y jubilados”.

Señaló especialmente "el impacto del aporte solidario, el diferimiento de los aumentos y el incremento de los aportes personales, que redujeron los ingresos de las y los trabajadores". Además, cuestionó "que la Comisión de Seguimiento prevista por la emergencia previsional no haya sido convocada" y reclamó al Gobierno "que informe qué ocurrió con los recursos descontados a activos y jubilados".

“Los jubilados han perdido muchísimo poder adquisitivo. El impacto concreto es no poder comprar un medicamento, tener que pedir ayuda a un familiar o endeudarse para llegar a fin de mes”, expresó.

Docentes de AMSAFE se manifestaron frenta a la Legislatura.

Respecto de la Legislatura, Alonso afirmó que "diputados y senadores deben escuchar a las y los trabajadores, evaluar el impacto negativo de la ley" y avanzar en su modificación: “No puede ser una cuestión partidaria. Hay que analizar el impacto que tuvo esta reforma, y fue altamente negativo”.

Finalmente, cuestionó el cierre de las paritarias por decreto, las sumas no remunerativas y no bonificables y el deterioro salarial: “No puede hablarse de calidad educativa mientras se maltrata a las y los docentes, mientras no llegan a fin de mes y mientras nuestros jubilados pierden derechos e ingresos”.