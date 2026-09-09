Jueves 10 de septiembre de 2026

Provinciales — 09.09.2026 —

“A dos años de la reforma previsional, quedó demostrado que significó pérdida de derechos”

Lo aseguró el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso. Docentes se concentraron frente a la Legislatura y entregaron un petitorio en ambas Cámaras para solicitar, entre otras cuestiones, la derogación de la reforma y el fin de la emergencia previsional.

Rodrigo Alonso cuestionó
Rodrigo Alonso cuestionó "el impacto negativo" de la reforma previsional en la provincia.

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, encabezó este miércoles un acto frente a la Legislatura provincial, en la que el sindicato docente se manifestó en contra de la reforma previsional, a dos años de su sanción. Como parte de la actividad, la entidad gremial anunció la entrega de un petitorio a las Cámaras de Diputados y Senadores, con cerca de 20.000 recolectadas, para exigir la derogación de dicha reforma.

El documento también busca que se ponga fin a la emergencia previsional, se implemente el pago simultáneo de los aumentos a activos y jubilados -eliminando el diferimiento- y se restituya el 82% móvil real respecto del salario los trabajadores en actividad.

Durante el acto, se anunció la entrega de un petitorio a ambas Cámaras para la derogación de la reforma.

Alonso remarcó que "el tiempo confirmó lo que AMSAFE había advertido, que la reforma significó pérdida de derechos para activos y jubilados”.

Señaló especialmente "el impacto del aporte solidario, el diferimiento de los aumentos y el incremento de los aportes personales, que redujeron los ingresos de las y los trabajadores". Además, cuestionó "que la Comisión de Seguimiento prevista por la emergencia previsional no haya sido convocada" y reclamó al Gobierno "que informe qué ocurrió con los recursos descontados a activos y jubilados".

“Los jubilados han perdido muchísimo poder adquisitivo. El impacto concreto es no poder comprar un medicamento, tener que pedir ayuda a un familiar o endeudarse para llegar a fin de mes”, expresó.

Docentes de AMSAFE se manifestaron frenta a la Legislatura.

Respecto de la Legislatura, Alonso afirmó que "diputados y senadores deben escuchar a las y los trabajadores, evaluar el impacto negativo de la ley" y avanzar en su modificación: “No puede ser una cuestión partidaria. Hay que analizar el impacto que tuvo esta reforma, y fue altamente negativo”.

Finalmente, cuestionó el cierre de las paritarias por decreto, las sumas no remunerativas y no bonificables y el deterioro salarial: “No puede hablarse de calidad educativa mientras se maltrata a las y los docentes, mientras no llegan a fin de mes y mientras nuestros jubilados pierden derechos e ingresos”.

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