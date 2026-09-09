Con Tarragona suspendido, Madelón maneja alternativas para armar el ataque ante Talleres

Unión deberá afrontar el próximo partido ante Talleres sin una de sus principales referencias. Cristian Tarragona, capitán y goleador del equipo, fue expulsado ante Instituto y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Leonardo Madelón ya analiza distintas alternativas para reemplazarlo.

La opción que aparece con mayor fuerza es el regreso de Julián Palacios, quien ya cumplió las dos fechas de sanción que debía afrontar. Su ingreso modificaría el esquema ofensivo: Palacios se movería por la izquierda, Ignacio Malcorra jugaría unos metros más adelantado y Marcelo Estigarribia quedaría como único delantero de área.

De todos modos, el entrenador tiene otras variantes en carpeta. Palacios también podría ingresar en lugar de Malcorra o Brahian Cuello, lo que abriría un lugar para Eric Ramírez o Misael Aguirre. A su vez, Joaquín Mosqueira podría regresar al equipo para ocupar el lugar de Emilio Giaccone.

Otro nombre que sigue bajo observación es Mauro Luna Diale, quien continúa recuperándose de una molestia muscular. Su evolución durante los próximos días será determinante para saber si estará en condiciones de ser tenido en cuenta.

Por ahora, el equipo que se perfila para enfrentar a Talleres es: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Julián Palacios; Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia.

Madelón todavía tiene algunos días para terminar de definir la formación, pero deberá resolver principalmente quién ocupará el lugar de Tarragona y si contará con Luna Diale. Unión buscará mantener ante Talleres el envión que consiguió después de sumar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura.