Boca pegó primero: le ganó 1-0 a San Pablo y va con ventaja a Brasil

Boca derrotó 1-0 a San Pablo en la Bombonera por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y consiguió una ventaja mínima para viajar a Brasil. El único gol del encuentro lo marcó Miguel Merentiel a los 6 minutos del segundo tiempo, en un partido parejo y de pocas situaciones claras, en el que el equipo de Rodolfo Arruabarrena terminó haciendo valer la localía.

El conjunto brasileño comenzó mejor y tuvo las primeras aproximaciones de peligro. A los 12 minutos, una buena combinación por el centro terminó con Luciano de frente al arco, aunque su remate se desvió en Herrera. Cuatro minutos después llegó la oportunidad más clara del visitante: Tomás Belmonte perdió la pelota en la salida, Iago aprovechó para enviar un centro y Luciano volvió a aparecer, esta vez de cabeza, pero Álvaro Montero respondió con un gran reflejo y mandó la pelota al córner.

Boca comenzó a equilibrar el trámite después de los 20 minutos y tuvo sus primeras aproximaciones. Exequiel Velasco generó peligro con un centro que Belmonte no consiguió conectar y, en la continuidad de la jugada, probó desde afuera del área, aunque su remate terminó desviado. A los 34', en tanto, Lautaro Blanco avanzó con pelota dominada y sacó un disparo desde el vértice del área que obligó a San Pablo a mantenerse atento.

El Xeneize salió al complemento con otra actitud y rápidamente encontró el gol. A los 6 minutos, Leandro Paredes condujo la jugada y abrió hacia la izquierda para Blanco, que envió el centro al área. Merentiel recibió y, después de necesitar dos intentos, consiguió superar al arquero brasileño para establecer el 1-0.

El gol modificó el escenario, aunque no transformó al partido en un dominio absoluto de Boca. El encuentro entró nuevamente en un tramo de mucha disputa y pocas llegadas, con el equipo argentino controlando la ventaja y San Pablo sin encontrar demasiados caminos hacia el empate. A los 22', Boca tuvo una buena oportunidad para ampliar cuando Velasco avanzó por la derecha y sacó un remate que pasó muy cerca del palo derecho.

Una de las principales incidencias de la noche se produjo a los 30 minutos. Domingo Duarte fue expulsado directamente después de una fuerte entrada sobre Paredes. El defensor alcanzó a tocar la pelota, pero luego dejó la pierna y el árbitro inicialmente consideró que la acción merecía la roja. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, revisó la jugada y corrigió su decisión, por lo que San Pablo continuó con once jugadores.

El conjunto brasileño, además, se quedó con una baja importante para la revancha. Jonathan Calleri, exdelantero de Boca y uno de los jugadores más repudiados por los hinchas durante su salida del campo, recibió una tarjeta amarilla y quedó suspendido por acumulación. El atacante, que además arrastraba molestias físicas, no podrá jugar el partido de vuelta en Brasil.

En los minutos finales, Boca manejó los tiempos y evitó asumir riesgos innecesarios. San Pablo no consiguió generar una situación concreta para llegar al empate y el Xeneize tampoco aceleró en busca del segundo, por lo que terminó asegurando un triunfo que le permite viajar a Brasil con una ventaja de 1-0.

Ahora, Boca deberá defender esa diferencia para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. La revancha ante San Pablo se disputará el martes 15 de septiembre, a las 21:30, en Brasil.