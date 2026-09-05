Alpine dio el golpe en Monza: pole para Gasly y séptimo puesto para Colapinto

Alpine protagonizó una clasificación inolvidable en el Gran Premio de Italia. Pierre Gasly consiguió la pole position en Monza y su compañero Franco Colapinto completó una actuación sobresaliente al quedarse con el séptimo puesto, en lo que representa la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1.

Gasly fue el gran protagonista de la jornada y aprovechó el buen rendimiento que viene mostrando Alpine desde la incorporación de las últimas actualizaciones. El francés completó la Q3 en 1:21.786 y superó por apenas seis centésimas a George Russell, de Mercedes, que terminó segundo con 1:21.846. Oscar Piastri, de McLaren, quedó tercero a 180 milésimas.

Para Gasly, además, se trató de una pole especialmente significativa por el escenario. El francés había conseguido su primera victoria en la Fórmula 1 justamente en Monza, en 2020, cuando corría para AlphaTauri. Ahora, seis años después, volvió a celebrar en el circuito italiano, esta vez con la primera pole de su trayectoria.

“Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1”, destacó Gasly después de la sesión. El piloto de Alpine contó que se sintió cómodo con el auto desde el comienzo y aseguró que llevaba “muchos años esperando la oportunidad de conseguir una pole position”.

La gran jornada de Alpine se completó con la actuación de Franco Colapinto, que consiguió el séptimo lugar y partirá desde la cuarta fila. El argentino marcó 1:22.220 en la Q3, a 434 milésimas de su compañero, y estableció además el mejor tiempo absoluto de la clasificación en el primer sector, con 26.779 segundos durante la Q2.

Aunque Andrea Kimi Antonelli había terminado por delante de Colapinto, el piloto italiano arrastra una penalización que lo hará retroceder hasta el fondo de la grilla. De esta manera, Colapinto largará séptimo, con Lando Norris a su lado en la cuarta fila.

“Es bastante increíble. Creo que sorpresa del equipo también. No es que esperábamos hacer la pole”, reconoció Colapinto tras la clasificación. El argentino destacó el trabajo realizado por Gasly y por todo Alpine, aunque admitió que deberá analizar por qué no pudo mejorar tanto sus tiempos entre una tanda y otra.

El resultado representa un salto importante para Colapinto, que días atrás fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2027. Ahora tendrá la posibilidad de buscar un resultado destacado en una de las carreras más tradicionales del calendario, partiendo desde una posición privilegiada.

La carrera del Gran Premio de Italia se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 10 de la mañana, hora argentina, y tendrá 53 vueltas. Gasly partirá desde la primera posición junto a Russell, mientras que Piastri y Charles Leclerc ocuparán la segunda fila. Colapinto largará séptimo, con Norris a su lado.