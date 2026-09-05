A dos años de la reforma previsional, AMSAFE se movilizará a la Legislatura y entregará un petitorio

AMSAFE realizará el próximo miércoles 9 de septiembre una concentración frente a la Legislatura de Santa Fe, en el marco de su reclamo contra la reforma previsional sancionada por la provincia hace casi dos años. Durante la jornada, el gremio docente tiene previsto entregar el petitorio que comenzó a reunir entre trabajadores activos y jubilados para exigir la derogación de la normativa.

La convocatoria está prevista para las 11 en la explanada de la Legislatura, ubicada en avenida General López 3055, bajo la consigna “A dos años de su sanción: entregamos el petitorio contra la reforma previsional”. La movilización tendrá como principal pancarta el mensaje “No a la reforma jubilatoria”.

La actividad forma parte de la continuidad del plan de lucha que AMSAFE lleva adelante en rechazo a los cambios introducidos en el régimen previsional provincial. Desde el sindicato sostienen que la reforma perjudicó tanto a docentes activos como jubilados y cuestionan especialmente sus efectos sobre los haberes de quienes ya se encuentran retirados.

En ese sentido, AMSAFE plantea entre sus principales reclamos la implementación de aumentos simultáneos para activos y jubilados, el fin del aporte solidario, la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones y la derogación de la reforma previsional.

“Hace dos años, el gobierno provincial sancionó una reforma previsional que perjudicó a docentes activos y jubilados”, sostuvo el gremio al convocar a la concentración. Desde AMSAFE remarcaron que, desde entonces, mantienen sus reclamos vinculados al régimen jubilatorio y a las condiciones de los trabajadores del sector.

La entrega del petitorio representa así un nuevo capítulo de la protesta que el gremio viene desarrollando contra la reforma. La iniciativa había sido anunciada durante una jornada provincial realizada semanas atrás, cuando AMSAFE comenzó a reunir firmas de trabajadores de la educación activos y jubilados.

La concentración del miércoles contará además con la participación de organizaciones sindicales vinculadas a la convocatoria, entre ellas CTERA y CTA de los Trabajadores, en una actividad que se enmarca también en las acciones por los “100 años de AMSAFE”.

De esta manera, el gremio volverá a llevar su reclamo a la Legislatura santafesina, a casi dos años de la sanción de la reforma y mientras continúa planteando la necesidad de revertir sus efectos sobre los trabajadores activos y pasivos.