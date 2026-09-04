Emergencia hídrica: el Municipio presentó su plan de contingencias a las áreas de salud y seguridad

La Municipalidad presentó a representantes de las áreas de salud y fuerzas de seguridad su Plan de Contingencia ante Inclemencias Climáticas y Emergencias Hídricas. La actividad se realizó en el marco de una nueva reunión de la Junta de Protección y Asistencia Civil, y tuvo como objetivo de avanzar en la articulación de los organismos que intervienen ante este tipo de situaciones.

Si bien no trascendieron detalles, desde el Municipio indicaron que dicho plan contempla protocolos de actuación para responder de manera coordinada ante precipitaciones intensas, crecidas del río Salado, anegamientos y otras emergencias vinculadas a fenómenos climáticos o hídricos.

En ese sentido, durante el encuentro se explicó que uno de los principales objetivos es prevenir riesgos y optimizar los tiempos de respuesta, estableciendo pautas de intervención que permitan actuar de manera organizada ante eventuales contingencias.

Desde el Municipio señalaron que "el trabajo conjunto entre las distintas áreas resulta fundamental para garantizar una respuesta oportuna e integral frente a situaciones de emergencia y fortalecer las herramientas de prevención y asistencia destinadas a proteger a la comunidad".

Finalmente, consideraron que "la elaboración y puesta en marcha de este tipo de protocolos forma parte del trabajo que lleva adelante el área de Protección Civil, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante posibles eventos climáticos e inundaciones".