El petróleo volvió a subir por la tensión en Ormuz y cerró la semana con un alza de casi 8%

El precio del petróleo volvió a subir este viernes y cerró una semana marcada por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz. El Brent terminó en 96,28 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizó a 91,48 dólares.

El Brent para entrega en noviembre avanzó 0,80% en la jornada y acumuló una suba semanal del 7,80%, después de haber comenzado la semana por debajo de los 90 dólares. El WTI, en tanto, ganó 0,20% este viernes y registró un incremento cercano al 8% en los últimos cinco días.

El principal factor detrás del repunte es la escalada de los ataques entre Estados Unidos e Irán, que volvió a generar preocupación entre los operadores por una eventual interrupción del suministro de petróleo desde Medio Oriente. El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el mercado energético mundial, ya que por allí circula alrededor del 20% del crudo global.

Los analistas de ING señalaron que la escalada del conflicto está impulsando las cotizaciones, aunque advirtieron que la suba podría perder fuerza si el tránsito de buques petroleros por Ormuz continúa sin grandes inconvenientes. En ese sentido, la principal incógnita para el mercado pasa por determinar si el flujo de crudo puede mantenerse estable pese a la tensión militar.

Desde Commerzbank, la analista Barbara Lambrecht también planteó dudas sobre la situación. “Los informes sobre el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz no ofrecen una imagen clara de la situación”, señaló.

La incertidumbre también se refleja en las distintas estimaciones sobre la cantidad de petróleo que atraviesa actualmente el estrecho. El presidente estadounidense, Donald Trump, había difundido el jueves un gráfico según el cual unos 18 millones de barriles diarios circulan por esa vía. El mercado considera que esa cifra podría estar sobreestimada y todavía no existe consenso sobre el volumen real del tránsito.

Las próximas referencias para los operadores serán los informes de la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA) y de la OPEP, que actualizarán sus proyecciones sobre oferta y demanda mundial. También habrá atención sobre las importaciones de petróleo de China, cuyos datos se conocerán el martes y podrían aportar señales sobre la evolución de la demanda.

Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, buscó minimizar la dimensión del enfrentamiento y aseguró que no lo considera una guerra en este momento, pese a los ataques cruzados registrados durante los últimos días.

La evolución del conflicto mantiene en alerta al mercado energético. En los últimos meses, el petróleo llegó a rozar los 120 dólares por barril como consecuencia de la crisis y las restricciones sobre el estrecho de Ormuz, por lo que cualquier nueva interrupción del tránsito podría generar una nueva presión alcista sobre los precios.