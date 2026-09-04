Se incendió un auto en La Rioja y Rivadavia: sufrió daños severos pero no hubo heridos

Un automóvil se incendió este viernes por la tarde en la intersección de La Rioja y Rivadavia, y debió intervenir personal del Cuartel de Bomberos de Santo Tomé para controlar y extinguir las llamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando el vehículo, un Peugeot 306 de color gris y propulsado a gasoil, comenzó a prenderse fuego en la vía pública. Al arribar al lugar, los bomberos trabajaron con una línea devanadera de la unidad para sofocar las llamas.

Como consecuencia del incendio, el automóvil sufrió daños totales en el compartimiento del motor, el capot, el parabrisas, el paragolpes delantero, las ópticas delanteras y la puerta delantera izquierda. También se registraron daños parciales en las dos ruedas delanteras, la butaca delantera del acompañante, el techo interior y exterior y el tablero de instrumentos.

En el lugar se encontraban el conductor del vehículo, un hombre de 46 años, y la propietaria del rodado, una joven de 19 años. También se hizo presente personal policial del Comando Radioeléctrico.

Tras finalizar las tareas de extinción y control, los bomberos regresaron al cuartel cerca de las 15.10. El acta de intervención no precisa las causas que habrían originado el incendio.