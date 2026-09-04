Marcelo Gallardo dirigirá a Ecuador y tendrá su primera experiencia al frente de una selección

Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece. El argentino asumirá así su primera experiencia al frente de un seleccionado nacional, con la Copa del Mundo de 2030 como el gran objetivo de su nuevo ciclo.

Según informaron allegados al entrenador, el acuerdo estaba encaminado desde hacía varias semanas y este viernes quedaron definidos los últimos detalles del contrato. Tras su salida de River, Gallardo aceptó el desafío seducido por la calidad y el potencial de la actual generación de futbolistas ecuatorianos.

Entre los nombres que entusiasmaron al Muñeco aparecen William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez, además de otros jugadores que integran el plantel de La Tri. En principio, el entrenador tiene previsto mantener su residencia en Argentina y viajar a Ecuador cada vez que los compromisos de la selección lo requieran.

Gallardo ya había hablado sobre su futuro durante la última Copa del Mundo, cuando participó como analista de ESPN y contó que se encontraba negociando distintas alternativas para continuar su carrera.

Con su llegada, el Muñeco se convertirá en el séptimo entrenador argentino en la historia de la selección ecuatoriana y en el quinto en poco más de una década. Antes estuvieron Rodolfo Orlandini, Roberto Resquín, Miguel Ignomiriello, Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece.

El nuevo ciclo comenzará a tomar forma en la próxima fecha FIFA, que tendrá un formato extendido entre fines de septiembre y principios de octubre. Ecuador ya tiene tres amistosos previstos: el 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur en Suwon y el 1° de octubre visitará a Japón. La gira se cerraría cuatro días después ante un rival todavía por definir, que podría ser Panamá o Nueva Zelanda.

De esta manera, Gallardo afrontará uno de los grandes desafíos de su carrera con un proyecto pensado a largo plazo y con el Mundial 2030 como horizonte principal.