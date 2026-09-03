Jueves 03 de septiembre de 2026

Interés General — 03.09.2026 —

Este jueves habrá un corte de agua en el sector abastecido por la Cisterna Norte - Tanque Central

La interrupción está prevista entre las 10 y las 13 horas. El Municipio informó que se realizarán tareas de empalme de cañerías maestras en Lisandro de la Torre y 1° de Mayo.

Por trabajos en cañerías maestras, interrumpirán el suministro de agua durante tres horas. (Foto: Archivo)
Por trabajos en cañerías maestras, interrumpirán el suministro de agua durante tres horas. (Foto: Archivo)

Por Santotomealdía

El Municipio informó que este jueves 3 de septiembre, entre las 10 y las 13 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en el sector abastecido por la Cisterna Norte - Tanque Central, debido a trabajos programados en la red.

La interrupción responde a tareas de empalme de cañerías maestras en la intersección de Lisandro de la Torre y 1° de Mayo, mientras que el restablecimiento del servicio está previsto para las 13 horas.

De esta manera, el corte programado no comprende a toda la ciudad, sino específicamente al sector que recibe el suministro desde la Cisterna Norte - Tanque Central, según la información difundida por el Municipio durante la noche de este miércoles.

Desde el Gobierno municipal recordaron además la necesidad de que cada inmueble cuente con su propio tanque de reserva, ya que una de sus funciones es brindar autonomía ante eventuales interrupciones en el suministro de agua potable.

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