G20: Caputo defendió el plan económico, se reunió con Georgieva y busca reforzar el respaldo de Trump

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, defendió los resultados del programa económico del Gobierno de Javier Milei durante la sesión inaugural del G20 de Finanzas, que se desarrolla en Estados Unidos, y destacó ante ministros de Economía y presidentes de bancos centrales las medidas implementadas para alcanzar el equilibrio fiscal y promover la inversión privada.

El funcionario participa de la cumbre que reúne a representantes de las principales economías del mundo y, durante su exposición, sostuvo que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido. En ese sentido, afirmó que el programa argentino está orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar condiciones favorables para el desarrollo de la actividad privada.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Palacio de Hacienda tras la exposición, Caputo afirmó que desde diciembre de 2023 Argentina redujo el gasto público un 30% en términos reales y eliminó tanto el déficit fiscal como el déficit cuasifiscal del Banco Central.

Además, señaló que el Gobierno redujo impuestos por el equivalente a tres puntos del PBI y avanzó en un proceso de desregulación de la economía. También destacó las reformas aprobadas recientemente, entre ellas la reforma laboral y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que, según planteó, apunta a fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y limitar el financiamiento del déficit del Tesoro.

El RIGI y la apuesta a la inversión privada

Durante su intervención, Caputo remarcó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y planteó la necesidad de contar con reglas claras, menor intervención estatal, una regulación más simple y una economía más competitiva.

En ese marco, destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según los datos presentados por el ministro, ya fueron aprobados proyectos por unos US$50.000 millones, mientras que otras iniciativas por aproximadamente US$150.000 millones se encuentran en proceso de evaluación.

Caputo sostuvo además que, como resultado de las políticas implementadas, Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un escenario que combina, según indicó, superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.

El ministro también planteó ante el G20 la importancia de mantener un diálogo permanente entre gobiernos y empresas para detectar restricciones, impulsar reformas y generar condiciones que favorezcan la inversión y la innovación.

Caputo se reunió con Georgieva

En paralelo a las actividades del G20, Caputo mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien repasó la agenda económica argentina.

“Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, escribió el ministro en su cuenta de X.

Georgieva respondió al mensaje y destacó la evolución de la economía argentina. “Fue un gusto ponerme al día con Luis Caputo sobre la impresionante recuperación económica de Argentina, fruto de buenas políticas y una implementación sólida”, señaló la titular del FMI.

El encuentro con Scott Bessent

Luego de su participación en la sesión del G20, Caputo tiene previsto reunirse con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien ejerce como anfitrión del encuentro.

El ministro estará acompañado durante esa reunión por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

El encuentro tendrá lugar en un contexto de estrecho vínculo entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump y después del respaldo brindado por Washington a la Argentina durante momentos de tensión financiera.

Para el Gobierno argentino, el contacto con Bessent representa una oportunidad para mantener el diálogo con la administración estadounidense y conocer sus próximos movimientos en materia económica y comercial, en un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas y sus efectos sobre los mercados.

La agenda del G20 también está atravesada por el impacto de los conflictos internacionales, las variaciones en el precio del petróleo, las tensiones comerciales y las dificultades que enfrentan las principales economías para contener la inflación.