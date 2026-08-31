Milei presentó su declaración jurada: su patrimonio creció 43% y llegó a casi $300 millones

El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 ante la Oficina Anticorrupción y el documento mostró un crecimiento nominal del 43,3% de su patrimonio durante su segundo año de gestión.

Según la presentación, sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $206.046.375,48 al inicio de 2025 a $295.182.652,87 al cierre del año. En términos nominales, esto representa un incremento de $89,1 millones.

El mandatario, además, incorporó una deuda que no figuraba en su declaración anterior: $586.357 con el Banco Supervielle.

En cuanto a sus ingresos, Milei declaró $81.806.723,92, de los cuales $48.792.217,80 correspondieron a renta del trabajo personal y $45.083.979,43 a renta de empresas y auxiliares de comercio, antes de las deducciones. Los gastos personales informados durante el año alcanzaron los $66.262.044,60.

Qué bienes declaró Milei

El Presidente no incorporó nuevos bienes durante 2025, sino que presentó una actualización de la valuación de los activos que ya figuraban en su patrimonio.

El cambio más significativo se produjo en el inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la ciudad de Buenos Aires, cuya valuación pasó de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Los dos vehículos declarados por Milei mantuvieron sus valores: una Mercedes Benz Sprinter, valuada en $20.173.600, y un Peugeot RCZ Coupé, con una valuación de $16.254.200.

También aumentó el valor en pesos de sus tenencias en dólares. El Presidente declaró US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo. Esos activos pasaron de estar valuados a un tipo de cambio de $1.029 al comienzo del año a $1.446 al cierre, debido a la variación del dólar durante 2025.

El patrimonio de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y registró un incremento patrimonial porcentualmente mucho mayor al de su hermano.

Sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $11.401.021,93 a $35.312.784,57, lo que representa una suba del 210%.

La principal explicación de ese crecimiento está en la revaluación de un inmueble de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, que la funcionaria declara como su casa habitación desde 2011.

La propiedad pasó de una valuación de $3.992.825,14 a $28.162.492,74, una diferencia de $24,17 millones que explica prácticamente la totalidad del aumento patrimonial. El resto de sus activos, entre depósitos, efectivo y créditos impositivos, registró variaciones menores y, en algunos casos, bajas.

Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206,02, todos correspondientes a renta del trabajo personal, y gastos personales por $33.688.374,25.

Sus deudas también aumentaron durante el año. La obligación con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que la deuda con el Banco Santander aumentó de $782.741 a $909.097. En total, sus pasivos pasaron de $841.961 a $969.471.

Además, la funcionaria incorporó a su declaración una cuenta de pago de una billetera virtual por $3.852.216, que no había sido incluida en la presentación del año anterior.

La declaración jurada de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, también presentó su declaración jurada y declaró un patrimonio que pasó de $11.851 millones a $19.209 millones durante 2025, equivalente a un incremento nominal del 62%.

Una parte importante de su patrimonio está vinculada a depósitos bancarios. Caputo declaró $12.730 millones en depósitos, de los cuales el 97%, unos $12.422 millones, se encuentran en el exterior.

La mayor parte de esos fondos está concentrada en una cuenta en Estados Unidos, que registra unos $11.739 millones. Además, el ministro informó gastos personales por aproximadamente $237 millones durante 2025.