“No se puede decir que se arreglen”: fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno por el endeudamiento de las familias

La Iglesia pidió al Gobierno nacional que no desatienda el creciente endeudamiento de las familias argentinas y cuestionó la postura oficial de considerar la situación como un problema exclusivamente entre particulares. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, reclamó que se establezcan mecanismos para evitar que las familias queden atrapadas en deudas difíciles de afrontar.

“Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo Colombo al referirse a la situación y al rol que debería asumir el Estado frente al avance de la morosidad.

El titular de la CEA consideró que, en muchos casos, las personas recurren al crédito para poder cubrir necesidades básicas, por lo que advirtió sobre las consecuencias que puede generar el endeudamiento en la economía familiar.

“Ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”, señaló en declaraciones radiales.

Colombo también vinculó la problemática con una situación que la Iglesia ya había abordado en los últimos años: la ludopatía y el uso de plataformas digitales. Recordó la intervención de la institución durante el debate por la ludopatía online y trazó un paralelismo con el endeudamiento que puede generarse a través de las billeteras electrónicas.

“Tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos por la ludopatía online, un tema muy parecido, en el efecto, al menos, con familias que se endeudaban por la adicción al juego. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, explicó.

El religioso advirtió además sobre las distintas formas que puede adoptar el endeudamiento. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, afirmó.

En ese sentido, Colombo reclamó avanzar en algún tipo de regulación o criterio que permita proteger a las personas frente a niveles de endeudamiento que comprometan sus ingresos.

“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, planteó.

El pedido de la Iglesia se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad entre las familias argentinas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar alcanzó el 12,8% en junio de este año.

La situación es todavía más marcada en el caso de las billeteras electrónicas. Allí, el nivel de morosidad llegó al 30,1%, por encima del máximo registrado durante la pandemia de coronavirus, cuando había alcanzado el 27,1% en mayo de 2020.

En términos absolutos, el informe contabilizó 5,91 millones de personas en situación irregular, sobre un universo de 20,96 millones de deudores.

El planteo de Colombo se da además en medio de la discusión política por el aumento de la morosidad. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que el endeudamiento constituye un problema entre particulares, distintos sectores de la oposición reclaman una mayor intervención del Estado y advierten sobre el impacto que el deterioro del crédito tiene sobre las economías familiares.