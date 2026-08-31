Milei afirmó que Argentina está en condiciones de volver a recibir a la Fórmula 1

El presidente Javier Milei afirmó que Argentina reúne las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y planteó la posibilidad de que el país vuelva a formar parte del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial. El mandatario se pronunció durante la apertura del Congreso 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se desarrolla en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en Buenos Aires.

“La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, sostuvo Milei durante su discurso.

El Presidente recordó que la Fórmula 1 tuvo presencia en Buenos Aires en distintas etapas, durante las décadas de 1950, 1970 y 1990. La última competencia de la categoría en el país se disputó en 1998, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En ese sentido, destacó que la pasión por el automovilismo se mantuvo durante los años en los que Argentina quedó fuera del calendario internacional. “En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, expresó.

Milei consideró que el país cuenta con “la tradición”, “los pilotos” y “la seriedad institucional” necesarias para volver a ser sede de competencias internacionales. “Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”, afirmó.

El mandatario también sostuvo que el principal obstáculo durante las últimas décadas estuvo relacionado con las condiciones económicas del país y con la posibilidad de volver a representar un mercado atractivo para una competencia de la magnitud de la Fórmula 1.

“Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en la Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre”, señaló.

Sobre el cierre de su intervención, Milei hizo una referencia directa a Franco Colapinto, el piloto argentino que compite actualmente en la Fórmula 1. “Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”, afirmó.

Durante su exposición, el Presidente también destacó la trayectoria del Automóvil Club Argentino y se refirió a otras cuestiones vinculadas al sector automotor. En particular, defendió una mayor participación privada en la construcción y el mantenimiento de rutas y sostuvo que las políticas de apertura económica permitirán renovar el parque automotor y mejorar las condiciones de seguridad vial.

Por el momento, las declaraciones de Milei constituyen una expresión de intención política para recuperar a la Argentina como sede de la Fórmula 1, aunque el regreso de la categoría al país requiere de un acuerdo con la FIA, la organización de la competencia y las condiciones necesarias para incorporar una fecha al calendario internacional.