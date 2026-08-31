"Me vacié": Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Lionel Messi anunció este miércoles su retiro de la Selección argentina, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional. El capitán del equipo campeón del mundo comunicó su decisión a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que aseguró que se trata de una determinación que “dolió y duele en el alma”, pero que considera que llegó el momento de cerrar esa etapa.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi al comienzo de su mensaje. El futbolista explicó que siente que ya no tiene más para dar y que, al mismo tiempo, considera que es momento de dejarles espacio a las nuevas generaciones.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, sostuvo el rosarino, que a lo largo de su carrera con la Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Messi también reconoció que el cierre de su ciclo con la Selección es especialmente doloroso por el vínculo que construyó con el equipo nacional. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, afirmó.

El mensaje llega después de la final disputada el pasado 19 de julio, aunque el propio Messi aclaró que había escrito originalmente sus palabras el 21 de julio, dos días después del partido decisivo. Según explicó, una situación personal ocurrida posteriormente terminó de convencerlo de tomar la decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, señaló el capitán argentino, sin brindar mayores precisiones sobre esa referencia.

En su despedida, Messi agradeció especialmente a los hinchas por el acompañamiento recibido durante sus 20 años en la Selección y admitió que extrañará vivir los partidos desde adentro.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó.

El delantero también tuvo palabras para su familia, los entrenadores, compañeros y dirigentes que lo acompañaron durante su trayectoria internacional. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, destacó.

Messi cerró su mensaje con una referencia a los logros alcanzados junto a sus compañeros y al vínculo con el público argentino: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”.

Finalmente, dejó una frase que sintetiza su identificación con el país: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.