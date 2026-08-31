Martes 01 de septiembre de 2026

Policiales — 31.08.2026 —

El joven baleado en Adelina Centro sigue internado en terapia intensiva

Daniel Ortega, de 27 años, permanece internado en el hospital Cullen luego de haber recibido dos disparos durante el ataque ocurrido el sábado. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado.

El hospital José María Cullen, donde permanece internado Daniel Ortega desde el sábado. (Foto: Archivo)
El hospital José María Cullen, donde permanece internado Daniel Ortega desde el sábado. (Foto: Archivo)

Por Santotomealdía

Daniel Ortega, el joven de 27 años baleado el sábado en Adelina Centro, permanece internado en terapia intensiva del hospital José María Cullen. Según el parte médico brindado este lunes al mediodía, continúa con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Desde el hospital informaron además que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y sin complicaciones infectológicas hasta el momento. Ortega permanece bajo cuidados intensivos luego de haber recibido dos impactos de arma de fuego, uno en el abdomen y otro en el cráneo.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde en la zona de Ituzaingó y Roverano, en barrio Adelina Centro. Tras resultar herido, el joven fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al hospital Cullen.

Debido a la gravedad de las lesiones, luego de su ingreso al establecimiento de salud debió ser llevado a quirófano.

Hasta el momento no se informó oficialmente cómo se produjo el ataque ni quién o quiénes efectuaron los disparos. Tampoco se comunicaron detenciones vinculadas con el hecho.

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