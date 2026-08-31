Martes 01 de septiembre de 2026

Sociedad — 31.08.2026 —

Anunciaron las fechas de pago de los haberes municipales

El cronograma establece dos jornadas de cobro para jubilados y una para los trabajadores activos. El primer pago será este martes 1 de septiembre.

Los empleados y jubilados municipales ya tienen definida las próximas fechas de cobro.
Los empleados y jubilados municipales ya tienen definida las próximas fechas de cobro.

Por Santotomealdía

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto de 2026 para trabajadores activos, jubilados y pensionados del sector municipal.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad gremial, el esquema comenzará el martes 1 de septiembre, cuando se acreditarán los haberes de los jubilados que perciban un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.

Por su parte, los jubilados que perciben un monto de bolsillo superior a $1.510.000 cobrarán el viernes 4 de septiembre, según el cronograma difundido por ASTEOM.

Ese mismo viernes 4 de septiembre también se realizará el pago de los haberes correspondientes a agosto para los trabajadores municipales activos.

De esta manera, el cronograma de cobro informado por ASTEOM contempla dos jornadas de pago, diferenciadas según el monto de los haberes de los jubilados y el sector al que pertenecen los trabajadores.

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