Palo Oliver propone que los agentes públicas puedan elegir en qué banco cobrar sus remuneraciones

El diputado del Frente Amplio por la soberanía, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto de ley que propone otorgar a los agentes del Estado la posibilidad de optar por una entidad financiera distinta que el actual agente financiero del Estado provincial (Nuevo Banco de Santa Fe), para el depósito de sus haberes. La norma alcanzaría a los empleados y empleadas de los tres poderes del Estado provincial, de organismos descentralizados, de empresas públicas y de instituciones de seguridad social.

Según explicó el legislador, la iniciativa propone un plazo de tres meses desde la efectiva incorporación del agente para informar una cuenta sueldo perteneciente a alguna de las entidades habilitadas por la Ley 21.586. Caso contrario, se le asignará una perteneciente al actual Agente Financiero del Estado Provincial. En el caso de los agentes en actividad, también contarán con un plazo de tres meses para ejercer su opción, comenzando a contar desde la entrada en vigencia de la norma propuesta si fuera aprobada.

Asimismo, fija un plazo mínimo de permanencia de veinticuatro (24) meses desde el ejercicio de la opción, al cabo del cual el agente podrá solicitar el cambio de cuenta según lo establezca la reglamentación. Además, obliga a todos los agentes que se incorporen a la Administración Pública provincial a participar del Programa de Educación Financiera que diseñará la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía.

"Democratización financiera"

En la fundamentación, Palo Oliver aseguró: “el proyecto que presentamos aborda la democratización de la ciudadanía en lo que respecta a sus cuentas sueldos”.

El legislador también resaltó: “proponemos poner en pie de igualdad a los y las 150.000 agentes de la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe, con el resto de los trabajadores y las trabajadoras que tienen la posibilidad de elegir libremente en qué Entidad Financiera tendrán sus cuentas sueldos”.

“Buscamos ampliar las posibilidades de inclusión en el mercado financiero, a partir del perfil que los propios trabajadores quieran desarrollar la medida busca igualar derechos entre los trabajadores públicos y privados, ampliar la inclusión financiera y promover la competencia entre entidades financieras para mejorar los productos y servicios disponibles para los agentes provinciales, sin desconocer las funciones del Agente Financiero del Estado”, finalizó.