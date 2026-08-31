Batacazo argentino en el US Open: Navone eliminó a Djokovic en un partidazo

El tenis argentino consiguió uno de los grandes golpes de la temporada. Mariano Navone derrotó a Novak Djokovic en su debut en el US Open y eliminó al número 5 del mundo en una batalla de cuatro horas y 36 minutos. El argentino se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam del año, donde espera por el ganador del duelo entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

El escenario no podía ser más imponente para Navone. El partido se disputó en la Arthur Ashe Stadium, la cancha central del Abierto de Estados Unidos, con capacidad para 23.771 espectadores. Del otro lado de la red estaba Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam, máximo ganador de majors de la historia y campeón cuatro veces en Nueva York.

Navone, ubicado en el puesto 49° del ranking ATP, tuvo que atravesar rápidamente los nervios propios de semejante desafío. El serbio aprovechó el comienzo dubitativo del argentino y se adelantó 3-0, pero el bonaerense comenzó a soltarse con el correr de los games, recuperó el quiebre y llevó el primer set al tie-break. Allí apareció su fortaleza mental para quedarse con el parcial y dar el primer gran golpe de la noche.

Djokovic reaccionó en el segundo set y también dejó en evidencia que atravesaba problemas físicos. Durante uno de los cambios de lado recibió atención y medicación del fisioterapeuta, aunque consiguió mantener la paridad. El serbio presionó sobre el saque de Navone y finalmente logró quebrarlo en el undécimo game para quedarse con el parcial por 7-5.

El tercer set volvió a mostrar la jerarquía del ex número uno del mundo. Djokovic encontró precisión en los momentos decisivos, consiguió el quiebre en el noveno game y pasó al frente por 2-1 en sets. Sin embargo, el esfuerzo físico comenzaba a pasarle factura: antes de terminar el parcial, el serbio vomitó a un costado de la cancha, en una clara muestra del desgaste que estaba sufriendo.

Navone entendió que todavía tenía una oportunidad y salió a buscarla en el cuarto set. Djokovic volvió a quebrarle el servicio en el tercer game, pero el argentino respondió inmediatamente y recuperó la ruptura. A partir de allí, La Nave tomó definitivamente el control del partido, elevó la potencia de sus golpes y consiguió dos nuevos quiebres para imponerse 6-2 y forzar el quinto parcial.

En el set definitivo, el físico de Djokovic ya no respondió. El serbio perdió intensidad, cometió errores y prácticamente no encontró respuestas ante un Navone que mantuvo la concentración en todo momento. La tensión también se hizo visible en el balcánico, que no pudo contener las lágrimas mientras el argentino se encaminaba hacia la victoria.

Navone no se distrajo y cerró el partido con autoridad. Con un contundente 6-1, concretó el triunfo más importante de su carrera y protagonizó una de las grandes sorpresas del US Open.

La victoria además le permitió ingresar en un grupo muy reducido de tenistas. Navone se convirtió en el primer jugador en más de 20 años en eliminar a Djokovic en la primera ronda de un Grand Slam, desde que el estadounidense Paul Goldstein lo consiguiera en el Australian Open 2006. También pasó a ser apenas el segundo argentino en vencer al serbio en un torneo de Grand Slam, después de Guillermo Coria, quien lo derrotó en Roland Garros 2005.

Ahora, el argentino tendrá otro desafío importante en Nueva York. Su próximo rival saldrá del partido entre Stanislas Wawrinka (127°), campeón del US Open 2016 y en la última temporada de su carrera, y Matteo Berrettini (43°).

El triunfo ante Djokovic ratifica, además, el gran momento que atraviesa Navone. El bonaerense comenzó la temporada con un título en el Challenger 175 de Cap Cana y luego consiguió su primer trofeo ATP en Bucarest, además de alcanzar la final del ATP de Ginebra. En el Masters 1000 de Roma protagonizó otro de los grandes resultados de su carrera al vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime, por entonces número 4 del mundo.

Durante la gira norteamericana sobre cemento también consiguió victorias destacadas ante jugadores de mejor ranking: en Montreal derrotó al monegasco Valentín Vacherot, por entonces 18° del mundo, y en Cincinnati superó al belga Raphael Collignon, ubicado en el puesto 38°.

Ese crecimiento sostenido también le permitió meterse en los planes de Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, que lo convocó para la serie ante Turquía, prevista para el 19 y 20 de septiembre en Neuquén por el Grupo Mundial I.