Obras en 7 de Marzo: los colectivos cambiarán sus recorridos desde el martes

Por Santotomealdía



Los cambios temporarios en los recorridos de las líneas C Azul, C Verde y C Negra de Continental, que estaban anunciados inicialmente para este lunes 31 de agosto, fueron reprogramados y comenzarán a aplicarse de manera definitiva desde el martes 1° de septiembre. La modificación responde al cronograma de las obras que se llevan adelante sobre avenida 7 de Marzo.

Mientras tanto, durante este lunes se terminarán de realizar las adecuaciones necesarias para implementar el nuevo esquema vial. Los trabajos incluirán la colocación de cartelería, la preparación de los desvíos y los últimos detalles de la obra, mientras que el cierre de avenida 7 de Marzo será el último paso antes de activar los cambios.

De acuerdo con la información brindada a este medio, se estima que los desvíos viales comenzarán a implementarse entre las últimas horas del lunes y las primeras del martes. Por ese motivo, recomendaron a quienes circulen por el sector prestar especial atención a las indicaciones de los agentes de tránsito, ya que el esquema se irá poniendo en funcionamiento a medida que finalicen las adecuaciones.

Por su parte, Continental comunicó a sus pasajeros que el cambio de recorridos quedará establecido a partir del martes 1° de septiembre y se mantendrá hasta la finalización de las obras.

Cómo circularán los colectivos hacia Santa Fe

En sentido nuestra ciudad → Santa Fe, las líneas C Azul y C Verde circularán por avenida 7 de Marzo, girarán por Maciá y continuarán por Colón y Mitre para acceder al Puente Carretero.

El recorrido transitorio será:

Av. 7 de Marzo → Maciá → Colón → Mitre → Puente Carretero → Santa Fe.

En el caso de la C Negra FONAVI, durante todo el día las unidades circularán por:

Iriondo → Colón → Mitre → Puente Carretero → Santa Fe.

Qué ocurrirá al regresar desde Santa Fe

Continental precisó además que, en sentido Santa Fe → nuestra ciudad, las líneas C Verde y C Azul mantendrán su recorrido normal.

Para las unidades de la C Negra FONAVI y C Negra 4 Bocas, el esquema informado será:

Puente Carretero → avenida 7 de Marzo → Maciá → recorrido habitual.

La empresa aclaró que el resto de los recorridos no sufrirá modificaciones y que los cambios se limitarán al sector afectado por los trabajos.

De esta manera, el lunes funcionará como una jornada de transición para terminar de preparar el nuevo esquema vial, mientras que Continental estableció el martes 1° de septiembre como fecha de inicio definitivo de los desvíos de sus líneas.