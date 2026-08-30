La Municipalidad difundió el cronograma de Protección Animal para septiembre

Por Santotomealdía



La Municipalidad dio a conocer el cronograma del Programa de Protección Animal correspondiente a septiembre. Durante todo el mes continuarán los servicios veterinarios gratuitos en el Espacio Municipal de Protección Animal y se realizarán dos campañas masivas en distintos sectores de nuestra ciudad.

Las jornadas especiales se desarrollarán el sábado 5 en la Vecinal Villa Luján y el sábado 26 en la Vecinal Sargento Cabral, ambas de 8 a 13. Además, continuará la atención habitual en la sede de Maciá 1933, con turnos otorgados por orden de llegada.

En el Espacio Municipal de Protección Animal, ubicado en Maciá 1933, la atención será los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, mientras que los martes y jueves funcionará de 13 a 16.

En cuanto a las campañas masivas de atención focalizada, que contemplan un abordaje territorial previo, el cronograma establece:

Sábado 5 de septiembre , de 8 a 13 , en la Vecinal Villa Luján , Av. Luján 4082.

, de , en la , Av. Luján 4082. Sábado 26 de septiembre, de 8 a 13, en la Vecinal Sargento Cabral, Sargento Cabral 2298.

Qué servicios se brindan

El programa ofrece de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica, tratamiento antisárnico, atención veterinaria básica y desparasitación.

En el caso de la desparasitación, el Municipio aclaró que está sujeta a la disponibilidad de insumos, que se priorizan para perros y gatos en situación de abandono y se destinan principalmente a las campañas masivas barriales.

Para las castraciones, los animales deben tener al menos cinco meses de vida y concurrir con ocho horas de ayuno sólido y líquido. La persona responsable debe ser mayor de edad y presentar DNI. En el caso de hembras con cría, deben haber transcurrido al menos 60 días.

Los gatos deben ser trasladados en transportadora o bolso ventilado, mientras que los perros deben concurrir con collar y correa, y bozal cuando corresponda. También se solicita llevar una manta para después de la cirugía.

Para consultas y asesoramiento, está disponible el 342 5477511, de lunes a viernes de 8 a 13. Las denuncias por incumplimiento de tenencia responsable pueden realizarse al 342 5459312, de lunes a viernes de 9 a 20, mientras que ante situaciones de maltrato o crueldad animal se debe llamar al 911, disponible las 24 horas.