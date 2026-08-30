Domingo 30 de agosto de 2026

Sociedad — 30.08.2026 —

Septiembre tendrá nueve jornadas de Eco Canje en distintos puntos de la ciudad

El programa tendrá actividades los martes y viernes, con nueve jornadas distribuidas en distintos sectores de la ciudad. Los vecinos podrán acercar materiales reciclables y recibir a cambio plantines o semillas.

Septiembre tendrá nueve jornadas de Eco Canje en distintos puntos de la ciudad.
Septiembre tendrá nueve jornadas de Eco Canje en distintos puntos de la ciudad.

Por Santotomealdía

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje correspondiente al mes de septiembre, que contempla nueve jornadas en distintos puntos de nuestra ciudad. La primera actividad será este martes 1, de 15 a 17, en el SUM Libertad, ubicado en Cibils y Almaraz.

A lo largo del mes, la propuesta se desarrollará los martes por la tarde y los viernes por la mañana, recorriendo vecinales, plazas y otras instituciones y espacios de la ciudad. Quienes participen podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas serán las siguientes:

  • Martes 1 de septiembre, de 15 a 17, en el SUM Libertad (Cibils y Almaraz).
  • Viernes 4 de septiembre, de 9 a 11, en la Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853).
  • Martes 8 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Aldo Tessio (Balcarce y Mitre).
  • Viernes 11 de septiembre, de 9 a 11, en Plaza San Martín (Entre Ríos y Gaboto).
  • Martes 15 de septiembre, de 15 a 17, en Bomberos Voluntarios (Richieri 3142).
  • Viernes 18 de septiembre, de 9 a 11, en Plaza de la Paz (Uruguay e Iriondo).
  • Martes 22 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Belgrano (Gaboto 1750).
  • Viernes 25 de septiembre, de 9 a 11, en el Camping Municipal (Libertad 1072).
  • Martes 29 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero).

Como ocurre habitualmente en el programa, se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, este último en botellas plásticas de hasta dos litros.

Los materiales deben ser entregados limpios, secos y separados por tipo para facilitar su posterior clasificación y reciclado. En caso de que las jornadas previstas en espacios abiertos se vean afectadas por lluvia, las actividades serán suspendidas.

Para consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse al 342 546 2862.

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