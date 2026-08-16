Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% pese a las promociones y la financiación

Las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual a precios constantes, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado se produjo pese a las promociones, descuentos y alternativas de financiación ofrecidas por los comercios para intentar impulsar el consumo.

El informe mostró además que los cinco rubros relevados terminaron con caídas respecto de 2025, con las jugueterías y los comercios de indumentaria y accesorios como los más afectados. A su vez, los consumidores priorizaron productos de menor valor y concentraron buena parte de sus compras sobre último momento.

Según el relevamiento, el 81,2% de los establecimientos ofreció algún tipo de beneficio, una proporción 5,8 puntos porcentuales inferior a la registrada el año pasado. La financiación con tarjeta fue la herramienta más utilizada y estuvo disponible en el 55,3% de los comercios, mientras que un 46,2% aplicó descuentos para pagos en efectivo.

En ese contexto, el ticket promedio se ubicó en $45.892, frente a los $33.736 registrados durante la misma celebración de 2025. Al descontar el efecto de la inflación, el gasto promedio por operación representó una mejora real de apenas 0,8% interanual.

Cuatro de cada diez vendieron menos de lo esperado

El relevamiento de CAME también indagó sobre las expectativas que tenían los comerciantes antes de la fecha. Para el 43,6% de los establecimientos, las ventas estuvieron en línea con lo previsto, mientras que un 41,7% obtuvo resultados inferiores a sus expectativas.

Dentro de este último grupo, el 38,1% calificó las ventas como “peores” de lo esperado y el 3,6% como “mucho peores”. En cambio, solamente el 14,7% consiguió superar sus previsiones.

Los comercios recurrieron a descuentos y financiación para sostener el volumen de operaciones, aunque, según el relevamiento, esas estrategias implicaron en muchos casos resignar parte de los márgenes de rentabilidad.

Para el 36% de los negocios, la celebración generó un mayor movimiento comercial, aunque sin modificar el panorama general de ventas. Otro 35,5% consideró que el impacto fue moderado y un 19,3% señaló que la fecha directamente no tuvo incidencia sobre su actividad.

Solamente el 9,1% consideró que el Día del Niño resultó clave para dinamizar las ventas de agosto.

Las jugueterías, las más afectadas

Al analizar el comportamiento por sectores, las jugueterías registraron la mayor caída, con un retroceso interanual del 4,8%. El ticket promedio en esos establecimientos fue de $45.038 y las compras se orientaron principalmente hacia artículos de menor precio.

Además, los comercios tradicionales enfrentaron la competencia de bazares con productos económicos, plataformas de comercio electrónico, artículos importados y ferias informales.

El segundo retroceso más pronunciado se produjo en indumentaria y accesorios, con una caída del 4,1% y un ticket promedio de $42.344. En este sector, el relevamiento detectó una menor elección de prendas de vestir como regalo frente a productos más asociados con la celebración.

En tanto, calzado y marroquinería registró una baja del 3,1%, con un gasto promedio de $50.680. Los comerciantes señalaron una elevada cantidad de consultas que no siempre terminaron convirtiéndose en compras.

Las ventas de equipos de audio y video, celulares y accesorios disminuyeron 1%, la menor caída entre los sectores analizados. El ticket promedio alcanzó los $51.136, el más alto del relevamiento, aunque la demanda se concentró principalmente en accesorios y productos de menor precio.

Finalmente, las librerías tuvieron una caída interanual del 1,8%, con un ticket promedio de $38.279. En este rubro, buena parte de las operaciones se concentró durante el sábado y la demanda se orientó hacia libros de menor formato y costo.

De esta manera, el relevamiento de CAME mostró que las promociones y facilidades de pago no alcanzaron para evitar una nueva caída interanual de las ventas, en una celebración atravesada por compras más cautelosas y una marcada búsqueda de alternativas de menor valor.