Le preguntó por el precio de las carnadas y terminó robándole $100.000 a una comerciante de 74 años

Por Santotomealdía



Una comerciante de 74 años fue víctima de un robo mientras atendía su negocio de venta de carnadas para pesca en Sauce Viejo. El delincuente se presentó inicialmente como un cliente y consultó por los precios de distintos productos, pero cuando la mujer se disponía a darle el vuelto, le exigió que entregara todo el dinero que tenía.

El episodio ocurrió en un comercio ubicado en inmediaciones de ruta nacional 11 y calle América. Según relató la víctima, ante la exigencia del desconocido y en medio del nerviosismo, le entregó alrededor de $100.000. Luego, el hombre escapó del lugar a bordo de una camioneta Traffic blanca.

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, la mujer no pudo precisar si el asaltante portaba algún tipo de arma al momento de exigirle el dinero.

Tras el robo, la comerciante contó lo sucedido a otras personas, quienes dieron aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, que entrevistaron a la damnificada y comenzaron con las primeras actuaciones.

Buscan cámaras que hayan registrado la fuga

Como parte de la investigación, los policías buscaron posibles testigos entre vecinos de la zona y constataron la presencia de numerosas cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones.

El objetivo es determinar si alguno de esos dispositivos registró el momento del robo o la posterior fuga del sospechoso en la Traffic blanca, información que podría resultar clave para avanzar en su identificación.

El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la Fiscalía se dispuso identificar a las personas que puedan aportar información como testigos y relevar las cámaras de seguridad de la zona que eventualmente hayan captado imágenes del episodio o del vehículo utilizado para escapar.

Por el momento, el hecho fue calificado provisoriamente como robo y la investigación continúa para intentar identificar al autor.