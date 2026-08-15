Colón fue de menor a mayor, goleó a Patronato y sigue en la pelea de arriba

Colón goleó 3-0 a Patronato este sábado por la fecha 25 de la Primera Nacional y consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Iván Delfino. Agustín Toledo abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Ignacio Lago amplió la ventaja a los 4 del complemento y Matías Muñoz, de cabeza, marcó el tercero a los 13.

Con este resultado, el Sabalero sumó seis puntos sobre seis desde el debut de Delfino y se mantiene en el tercer puesto de la Zona A, a dos unidades de Deportivo Morón, que tiene un partido pendiente, y a siete del líder Ferro.

El primer tiempo fue complicado para Colón, que no logró imponerse en el juego y sufrió algunos avances de Patronato. El conjunto entrerriano tuvo situaciones claras, entre ellas dos mano a mano que no pudo aprovechar, mientras que el equipo santafesino encontró dificultades para generar peligro con continuidad.

Cuando parecía que el empate sin goles se encaminaba al descanso, Colón encontró la apertura. Tras un despeje defectuoso de la defensa visitante, Agustín Toledo tomó la pelota fuera del área y sacó un potente remate que pegó en el travesaño antes de meterse en el arco.

El gol cambió el partido. Colón salió al complemento con otra actitud y rápidamente consiguió ampliar la diferencia. A los cuatro minutos, Ignacio Lago recibió de Jerónimo Buosi, recorrió más de 30 metros con la pelota y definió con gran categoría para marcar el 2-0. Con ese tanto, el delantero llegó a los 11 goles en el campeonato.

Patronato sintió el golpe y Colón aprovechó para tomar el control del encuentro. A los 13 minutos llegó el tercero: Facundo Castet se proyectó por la izquierda, Lago envió el centro y Matías Muñoz apareció para cabecear y sentenciar la goleada.

A partir de allí, el Sabalero manejó los tiempos del partido y encontró espacios para ampliar todavía más la diferencia, aunque no volvió a convertir. Patronato, en tanto, tuvo alguna oportunidad para descontar, pero no logró vencer a Matías Budiño.

El partido también dejó la expulsión de Franco Meritello, quien vio la roja directa a los 30 minutos del segundo tiempo por una dura infracción sobre Lago.

Así, Colón cerró una actuación que tuvo dos caras bien marcadas: un primer tiempo en el que sufrió y fue efectivo para irse en ventaja, y un complemento en el que mejoró considerablemente, golpeó rápido y terminó justificando una goleada que le permite seguir prendido en la pelea de arriba.

El equipo de Delfino ahora tendrá dos compromisos consecutivos como visitante: ante San Miguel, en Buenos Aires, y frente a Racing de Nueva Italia, en Córdoba.

Del otro lado, Patronato profundizó su complicado presente. El conjunto entrerriano atraviesa una crisis institucional, con atrasos salariales y comprometido en la lucha por la permanencia, por lo que actualmente se encuentra en zona de descenso directo al Federal A.