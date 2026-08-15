Crisis de empleo: el sector privado registrado acumuló un año de caídas

El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de debilidad y el empleo privado registrado acumuló un año de caídas. En mayo se perdieron 9.059 puestos de trabajo formales en el sector privado, mientras que los salarios reales también continuaron deteriorándose y acumularon su segundo mes consecutivo de retroceso.

Según los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por la Secretaría de Trabajo, el empleo privado registrado cayó 0,15% en mayo. La baja fue parcialmente compensada por un incremento de 736 puestos en el sector público (+0,02%) y de 1.352 empleos en casas particulares (+0,3%).

También creció el número de monotributistas, con 2.676 nuevos inscriptos, mientras que los trabajadores autónomos disminuyeron en 3.059 personas (-0,79%).

El dato más relevante aparece al ampliar la mirada al último año. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el sector privado registrado perdió 135.438 puestos de trabajo, un 2,16%, y acumula así doce meses consecutivos de retroceso.

La caída fue mucho menor en el sector público, que registró 16.701 empleos menos (-0,49%) durante el mismo período. En casas particulares, en cambio, se incorporaron 6.319 trabajadores (+1,4%).

El monotributo sumó 42.672 nuevos inscriptos en el último año y el monotributo social otros 2.967. Sin embargo, el crecimiento del régimen simplificado no alcanzó para compensar la pérdida de puestos asalariados registrados.

Desde la consultora LCG señalaron que el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), vigente desde marzo y destinado a reducir temporalmente los costos de contratación mediante una baja de las contribuciones patronales, no tendría un impacto significativo en el corto plazo.

Según el análisis, la evolución de la actividad económica, tanto por la demanda interna como por la externa, tiene mayor peso sobre la creación de puestos de trabajo que los cambios en la legislación laboral.

La industria y el comercio, entre los sectores más afectados

La pérdida de empleo tampoco fue homogénea entre las distintas actividades. La industria manufacturera, el comercio, el transporte y la intermediación financiera concentran buena parte del retroceso registrado durante el último año.

La industria manufacturera perdió 52.341 puestos (-4,5%), mientras que el comercio registró una baja de 39.154 empleos (-3,1%). En transporte, almacenamiento y comunicaciones se eliminaron 13.915 puestos (-2,69%) y en intermediación financiera, otros 6.924 (-4,6%).

En conjunto, estas cuatro ramas representan aproximadamente el 49% del empleo asalariado registrado privado, con unos tres millones de trabajadores.

Algunas actividades, en cambio, comenzaron a mostrar una evolución diferente. La agricultura, ganadería y silvicultura y la explotación de minas y canteras registraron mejoras desde febrero. Sin embargo, incluso esta última actividad, considerada una de las más favorecidas por el actual modelo económico, todavía acumula una pérdida de 3.503 puestos (-3,88%) en el último año.

La construcción, los hoteles y restaurantes y otras ramas de servicios también redujeron el ritmo de destrucción de empleo, aunque todavía no lograron revertir la tendencia.

Si se toma como referencia el inicio de la gestión de Javier Milei, la pérdida de empleo privado registrado alcanza los 241.176 puestos (-3,78%). En el sector público, la reducción llega a 79.865 empleos (-2,3%), mientras que en casas particulares se eliminaron 16.324 puestos (-3,52%).

En sentido contrario, el monotributo incorporó 160.573 nuevos inscriptos, un crecimiento del 7,88%.

El escenario tampoco mejoró en junio

Los primeros datos correspondientes a junio tampoco muestran una recuperación del mercado laboral. El empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos cayó 0,1% mensual, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales.

La contracción fue incluso algo mayor en el interior del país, donde llegó al 0,2%, frente al 0,1% registrado en el Gran Buenos Aires.

A esto se suma la evolución de los salarios. Pese a la desaceleración de la inflación, el salario real del sector privado volvió a caer en junio y acumuló su segundo mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo.

El deterioro se explica porque los salarios nominales también redujeron su ritmo de crecimiento. Mientras durante los primeros cuatro meses del año las remuneraciones aumentaron en promedio un 2,1% mensual, durante abril y mayo el incremento promedio fue de apenas 1%, según el Panorama mensual del trabajo registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo.

Así, los datos muestran un mercado laboral que todavía no logra consolidar una recuperación del empleo formal, con la industria y el comercio entre las actividades más afectadas y una evolución de los salarios que volvió a quedar por debajo de la dinámica de los precios.