Marruecos frustró otro intento de cientos de migrantes de cruzar hacia Ceuta

Marruecos frustró este sábado un nuevo intento de cientos de migrantes de cruzar de manera irregular hacia Ceuta, la ciudad española ubicada en el norte de África. El grupo, compuesto mayoritariamente por personas de origen subsahariano, se había concentrado en una zona montañosa cercana a Fnideq —conocida como Castillejos en español—, a pocos kilómetros de la frontera.

Según fuentes de seguridad marroquíes citadas por la agencia EFE, el intento de ingreso se produjo durante la mañana en una zona ubicada al suroeste de Ceuta. Los agentes marroquíes intervinieron para dispersar al grupo y, de acuerdo con la información oficial, no se registraron enfrentamientos violentos ni daños materiales.

Las cifras sobre la cantidad de migrantes involucrados varían según las fuentes. La prensa marroquí estimó que unas 300 personas descendieron por la ladera de un monte cercano a la ciudad española. Sin embargo, las autoridades de seguridad de Marruecos informaron que 111 migrantes fueron interceptados, de los cuales 109 eran de origen subsahariano y dos, marroquíes.

El operativo también derivó en la detención de 61 personas acusadas de promover o incitar a la migración irregular a través de las redes sociales. Según las autoridades marroquíes, durante los últimos días se habían intensificado las tareas de vigilancia para detectar mensajes que convocaban a intentar el cruce de la frontera este sábado 15 de agosto.

Tras la intervención policial, parte de los migrantes permaneció en las inmediaciones de la zona montañosa, mientras las fuerzas de seguridad mantenían desplegado un amplio operativo para impedir nuevos intentos de llegada a la frontera.

Del lado español, la frontera de Ceuta permanece fuertemente custodiada por miles de efectivos. Después del intento de este sábado, el Ejército trasladó las tanquetas que estaban desplegadas en otros puntos de la ciudad y las acercó al paso fronterizo del Tarajal.

El dispositivo español incluye alrededor de 4.000 efectivos, entre unos 880 policías nacionales, 714 guardias civiles, 225 agentes antidisturbios y cerca de 2.000 militares.

Marruecos también mantiene un importante despliegue en la zona de Fnideq. Según medios locales, unos 3.000 agentes marroquíes permanecen apostados en las inmediaciones de la frontera como parte de un operativo que comenzó varios días atrás.

El dispositivo incluye además drones de vigilancia, unidades móviles de intervención y camiones equipados con cañones de agua, con el objetivo de detectar y frenar posibles concentraciones de migrantes antes de que alcancen la zona fronteriza.

La tensión se mantiene luego de que en los últimos días circularan en redes sociales mensajes que alentaban a realizar un cruce masivo hacia Ceuta. Las autoridades de ambos países reforzaron sus controles ante el temor de que esas convocatorias derivaran en un nuevo intento de entrada masiva.