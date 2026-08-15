Indonesia: dos terremotos en menos de 24 horas dejaron decenas de muertos

Indonesia volvió a ser golpeada por un fuerte terremoto, el segundo movimiento sísmico registrado en menos de 24 horas, y las autoridades elevaron a 47 el número de muertos tras el sismo de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla de Flores, en el este del archipiélago.

Según el último informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), las víctimas fatales se distribuyen en distintos distritos de la provincia de Nusa Tenggara Oriental: 24 en Manggarai, 17 en Manggarai Oriental, tres en Sikka y una en Ngada, Ende y Manggarai Occidental, respectivamente.

El terremoto se registró a las 5.58 de la mañana, hora local, frente a la isla de Flores. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó inicialmente el epicentro a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende y a 10 kilómetros de profundidad, aunque posteriormente las autoridades indonesias actualizaron la localización del movimiento.

El sismo tuvo lugar en una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta, ya que Indonesia se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa región caracterizada por la frecuente ocurrencia de terremotos y actividad volcánica.

Tras el movimiento, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana de tsunami para varias provincias, entre ellas Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental. Sin embargo, la advertencia fue posteriormente desactivada.

Las primeras evaluaciones situaron el epicentro en las proximidades de Mbay, en el distrito de Nagekeo. Luego, el jefe de la estación geofísica de Kupang, Arief Tyastama, informó que la BMKG había actualizado la ubicación y estableció el centro del terremoto a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay-Nagekeo, a una profundidad de 15 kilómetros.

En las zonas más cercanas al epicentro, el movimiento generó escenas de preocupación y tensión. El terremoto también fue percibido en escuelas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras los habitantes intentaban evaluar la magnitud de los daños.

Indonesia tiene una exposición particularmente alta a este tipo de fenómenos debido a su ubicación geográfica. El país está compuesto por más de 17.000 islas y se encuentra en una zona de intensa interacción entre placas tectónicas, lo que hace frecuentes los terremotos y también dificulta las tareas de asistencia cuando los fenómenos afectan regiones alejadas entre sí.

El nuevo terremoto se produjo además menos de 24 horas después de otro fuerte movimiento sísmico registrado en el país, lo que volvió a poner en alerta a las autoridades y a las comunidades de las zonas afectadas.

El denominado Cinturón de Fuego del Pacífico se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y continúa alrededor de gran parte de la cuenca del océano Pacífico. Por su ubicación sobre esta franja, Indonesia y otros países de la región sufren de manera recurrente terremotos de distinta intensidad.