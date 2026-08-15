Alerta por El Niño: elevan al 95% la posibilidad de un fenómeno muy fuerte en la región

El fenómeno El Niño sigue ganando intensidad y las últimas proyecciones internacionales vuelven a poner el foco sobre Santa Fe y la región de cara a la primavera y, especialmente, al próximo verano. Según la actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) difundida esta semana, la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre llega al 95%, mientras que el 5% restante corresponde a la categoría fuerte.

La nueva proyección refuerza un escenario que ya venía siendo advertido por especialistas de la región. El Servicio Meteorológico Nacional también confirmó que las condiciones del océano Pacífico son consistentes con una fase cálida o El Niño, con una probabilidad cercana al 100% de que se mantenga durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

El dato adquiere especial relevancia para Santa Fe por la relación histórica entre El Niño y un aumento de las precipitaciones en la región. De acuerdo con las proyecciones del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático Santa Fe (CMMC-SAT), el período de mayor impacto podría concentrarse durante el verano, entre diciembre, enero y febrero, cuando podrían registrarse lluvias superiores a los valores normales en buena parte de la provincia.

Un escenario que se volvió más extremo

La actualización de la NOAA representa un cambio respecto de las proyecciones utilizadas en el último informe semestral del CMMC-SAT. En aquel momento se contemplaba un 81% de probabilidad de un El Niño muy fuerte y un 16% de que fuera fuerte. Ahora, prácticamente toda la probabilidad quedó concentrada en esas dos categorías y el escenario muy fuerte pasó a representar el 95%.

El organismo estadounidense utiliza para determinar la intensidad del fenómeno el Relative Oceanic Niño Index (RONI), que toma en cuenta las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial en relación con el promedio de las aguas tropicales. La NOAA estableció recientemente este índice como referencia para sus clasificaciones oficiales.

Para el trimestre octubre-diciembre, el pronóstico no contempla actualmente probabilidades para un El Niño débil o moderado, ni para condiciones neutrales o de La Niña. Un evento considerado muy fuerte corresponde a un RONI de 2 °C o más, mientras que la categoría fuerte se ubica entre 1,5 °C y 2 °C.

De todos modos, los especialistas aclaran que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la magnitud de sus efectos en cada región. El propio sistema de monitoreo de la NOAA señala que un evento más intenso puede aumentar la certeza de determinados impactos, pero no permite anticipar exactamente cuánto lloverá en un lugar determinado.

Qué puede pasar en Santa Fe

Para la provincia, el escenario más relevante aparece durante el verano. Las proyecciones del CMMC-SAT ubican a diciembre, enero y febrero como los meses con mayores posibilidades de registrar excesos de precipitaciones y una distribución más generalizada de las lluvias.

La primavera, en cambio, podría presentar un comportamiento más irregular. Septiembre, octubre y noviembre aparecen como un período de transición, en el que las precipitaciones podrían variar considerablemente entre distintas zonas del territorio provincial.

El fortalecimiento de El Niño también se produce después de un comienzo de agosto con lluvias superiores a los valores históricos en distintos puntos de Santa Fe. Según el informe del CMMC-SAT, algunos sectores acumularon durante los primeros días del mes entre el doble y el triple de la precipitación promedio correspondiente a todo agosto.

En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, el promedio histórico de agosto ronda los 30 milímetros, mientras que al momento de elaboración del informe ya se habían acumulado 59 milímetros.

Esto no significa que esas precipitaciones puedan atribuirse directamente al fenómeno, pero sí forma parte de un escenario climático que será seguido de cerca durante los próximos meses.

El riesgo de un evento excepcional

La nueva actualización de la NOAA también contempla un escenario todavía más extremo. Para octubre-diciembre existe un 69% de probabilidad de que se produzca un evento histórico, definido por un RONI de 2,5 °C o más durante tres meses consecutivos.

Las proyecciones previas ya advertían sobre la posibilidad de un episodio excepcional. Un informe elaborado por el CMMC-SAT había señalado que la evolución de las temperaturas del Pacífico podía derivar en un El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte, con potencial para incrementar las precipitaciones y la ocurrencia de tormentas en el centro del país.

Por ahora, el dato más contundente es el 95% de probabilidad de un El Niño muy fuerte para octubre-diciembre. Para Santa Fe, la evolución durante la primavera será clave para determinar cómo se traduce esa señal del Pacífico en el régimen de lluvias de la región, con la mirada puesta especialmente en diciembre, enero y febrero.