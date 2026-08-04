Eco Canje: se conoció el cronograma para el mes de agosto

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje correspondiente al mes de agosto, una propuesta que busca fomentar la separación de residuos reciclables y promover hábitos sustentables entre los vecinos de nuestra ciudad.

Durante todo el mes, el programa recorrerá distintos barrios de Santo Tomé. Quienes se acerquen a los puntos establecidos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas, en el marco de una iniciativa orientada al cuidado del ambiente y la valorización de los residuos.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas se desarrollarán en los siguientes días, horarios y lugares:

Martes 4 de agosto , de 15 a 17 , en la Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre).

, de , en la (Crespo y Lisandro de la Torre). Viernes 7 de agosto , de 9 a 12 , en Plaza Lourdes (Roque Sáenz Peña 4300).

, de , en (Roque Sáenz Peña 4300). Martes 11 de agosto , de 15 a 17 , en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral).

, de , en la (Castelli y Sargento Cabral). Viernes 14 de agosto , de 9 a 12 , en Plaza Belgrano (Gaboto 1750).

, de , en (Gaboto 1750). Martes 18 de agosto , de 15 a 17 , en el SUM del barrio Libertad (Cibils y Almaraz).

, de , en el (Cibils y Almaraz). Viernes 21 de agosto , de 9 a 12 , en el Anexo Jardín Municipal (Córdoba y Chapeaurouge).

, de , en el (Córdoba y Chapeaurouge). Martes 25 de agosto , de 15 a 17 , en la Plazoleta Mario David (La Rioja y Azcuénaga).

, de , en la (La Rioja y Azcuénaga). Viernes 28 de agosto, de 9 a 12, en Plaza Libertad (Avellaneda y Centenario).

Desde el Municipio recordaron que en cada jornada se recibirán papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, este último en botellas plásticas de hasta dos litros.

Además, solicitaron a los vecinos llevar los materiales limpios, secos y separados por tipo, con el objetivo de facilitar las tareas de clasificación y reciclado. También informaron que, en caso de realizarse en espacios abiertos, las actividades se suspenderán por lluvia.

Por consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse al 342 546 2862.