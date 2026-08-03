Femicidio en La Matanza: había denunciado a su ex por violencia de género y fue asesinada mientras dormía

Janeth Anze Colque, una mujer de 42 años, fue asesinada durante la madrugada de este lunes en Virrey del Pino, partido de La Matanza, presuntamente a manos de su ex pareja. La víctima había denunciado al hombre por violencia de género pocas semanas antes del crimen y había solicitado que fuera excluido de la vivienda donde ambos residían.

El presunto femicida, identificado como Mario Salvador López, fue detenido luego de que la hija de ambos, de 23 años, encontrara a su madre sin vida y lo señalara ante la Policía como el responsable del ataque.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue degollada mientras dormía sobre un colchón ubicado en la planta baja de la vivienda familiar. La pareja atravesaba un proceso de separación luego de 20 años de relación, durante los cuales tuvieron tres hijos.

Según trascendió, aunque ya no convivían de manera permanente, el acusado trabajaba durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y los fines de semana regresaba a la casa de Virrey del Pino. La situación de violencia llevó a que la víctima optara por dormir en la planta baja para evitar el contacto con él.

El 8 de julio, Janeth Anze Colque había denunciado a su ex pareja en la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino por hechos de violencia de género. En esa presentación, lo describió como una persona agresiva que intentaba controlarla y relató haber sufrido agresiones físicas. Además, solicitó su exclusión del hogar.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, quien dispuso las primeras medidas de prueba y tiene previsto tomar declaración al acusado.

Los investigadores consideran que el contexto de violencia de género resulta un elemento central para el esclarecimiento del caso, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio.