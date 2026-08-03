CTERA aseguró que el paro docente tuvo un "alto acatamiento" en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) aseguró que el paro nacional docente realizado este lunes tuvo un "alto acatamiento" en todo el país y destacó la participación de docentes en las distintas actividades y movilizaciones convocadas durante la jornada.

A través de un comunicado, la organización sindical afirmó que la medida de fuerza contó con una amplia adhesión y celebró la masiva movilización realizada frente al Ministerio de Economía de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, donde confluyeron también CONADU, CONADU Histórica y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Desde CTERA señalaron que la jornada estuvo marcada por el reclamo de una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el envío de los fondos nacionales destinados al financiamiento del sistema educativo.

"La extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra, una vez más, la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el futuro de millones de estudiantes", expresó la entidad en el comunicado difundido tras la medida de fuerza.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que la docencia atraviesa "una situación gravísima" y denunció una subejecución del presupuesto educativo. Además, afirmó que los gremios vienen reclamando desde hace meses la convocatoria a la paritaria nacional sin obtener respuestas por parte del Gobierno.

Entre los principales reclamos, la confederación también incluyó la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayor inversión en infraestructura escolar, la defensa de las jubilaciones docentes y el rechazo a iniciativas que, según el gremio, afectan el financiamiento de la educación pública y los derechos laborales del sector.

Finalmente, CTERA agradeció a los docentes que participaron de la jornada de protesta y ratificó su decisión de continuar con el plan de acción gremial hasta obtener respuestas a los reclamos planteados al Gobierno nacional.