Ley de Tierras: el oficialismo modificó el proyecto para intentar destrabar su aprobación en el Senado

El oficialismo modificó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa en el Senado y ahora propone elevar del 15% al 25% el límite para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en un intento por reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

La nueva versión representa un cambio respecto del proyecto original, que buscaba eliminar completamente las restricciones establecidas por la Ley de Tierras vigente desde 2011. La modificación surgió en medio de las negociaciones con bloques aliados y gobernadores, que plantearon reparos sobre la propuesta inicial.

Según el borrador que comenzó a circular entre los legisladores, la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras quedaría limitada al 25% del territorio de cada provincia, en lugar del 15% que establece la legislación actual.

De esta manera, el Gobierno dejó de lado la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, quien proponía eliminar ese límite al considerar que la restricción entraba en tensión con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos para adquirir bienes.

De acuerdo con la información publicada por Ámbito, la nueva propuesta fue negociada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, ante la resistencia de sectores aliados y de algunos gobernadores, que advirtieron sobre el costo político de eliminar por completo las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El objetivo del oficialismo es llegar con mayores posibilidades de aprobación a la sesión prevista para esta semana, aunque el escenario continúa siendo incierto. Incluso, fuentes parlamentarias no descartan que el debate vuelva a postergarse si el Gobierno no consigue los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto.

En ese contexto, Bullrich tiene previsto brindar este martes una conferencia de prensa para presentar los detalles de la nueva redacción de la iniciativa y explicar los cambios incorporados tras las negociaciones políticas.