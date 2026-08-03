El joven atacado a balazos en Adelina Centro evoluciona favorablemente

Por Santotomealdía



Santiago Barreto, el joven de 22 años que fue baleado durante la madrugada del domingo en Adelina Centro, evoluciona favorablemente y podría dejar la Unidad de Terapia Intensiva en las próximas horas. Así lo informó este lunes el director del Hospital José María Cullen, Bruno Moroni, al brindar un nuevo parte médico sobre su estado de salud.

El joven permanece internado luego de haber sido sometido a una cirugía de urgencia por las graves heridas de arma de fuego que sufrió durante el ataque ocurrido en la intersección de Roverano y Batalla de San Lorenzo. Según indicó Moroni, se encuentra lúcido, respirando aire ambiente y, de mantenerse su evolución, este martes podría ser trasladado a una sala general.

"Es un paciente que cursa el posoperatorio por una herida de arma de fuego abdominal, con nefrectomía y esplenectomía. Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, lúcido, respirando aire ambiente, y hoy probablemente pase a sala general", precisó el director del Hospital Cullen en declaraciones a Santotomealdía.

Barreto recibió tres disparos, uno en el abdomen, otro en la zona lumbar y un tercero en la pierna izquierda. Tras ser asistido en el lugar del ataque, fue trasladado de urgencia al Cullen, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, la investigación por el ataque continúa bajo la calificación provisoria de tentativa de homicidio. Por el momento no hay personas detenidas y los investigadores trabajan sobre el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para identificar a los autores del hecho.