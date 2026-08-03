Martes 04 de agosto de 2026

Sociedad — 03.08.2026 —

La Municipalidad difundió el cronograma de Protección Animal para agosto

El Espacio Municipal de Protección Animal mantendrá su esquema habitual de atención y durante el mes se realizarán dos campañas masivas en los barrios San Francisco Javier y Vecinal Oeste.

Continúan los servicios gratuitos del programa de Protección Animal y habrá dos campañas barriales. (Crédito: Felipe Rodriguez)
Continúan los servicios gratuitos del programa de Protección Animal y habrá dos campañas barriales. (Crédito: Felipe Rodriguez)

Por Santotomealdía

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de atención del Programa de Protección Animal correspondiente al mes de agosto. Durante todo el mes continuarán los servicios veterinarios gratuitos en el Espacio Municipal de Protección Animal y se desarrollarán dos campañas masivas en distintos sectores de la ciudad.

La atención en el Espacio Municipal de Protección Animal, ubicado en Maciá 1933, se mantendrá con el esquema habitual. Los lunes, miércoles y viernes será de 8 a 11, mientras que los martes y jueves se atenderá de 13 a 16. Los turnos se otorgan por orden de llegada.

Además, el cronograma prevé dos campañas masivas de atención focalizada, que contarán con un abordaje territorial previo.

La primera se realizará el sábado 15 de agosto, de 8 a 13, en el barrio San Francisco Javier, en el sector de Vías Muertas (4 de Enero s/n).

La segunda jornada está prevista para el sábado 22 de agosto, también de 8 a 13, en la Biblioteca Mariano Moreno, ubicada en la esquina de Sarmiento y Bieler Haas, en barrio Vecinal Oeste.

Como es habitual, el programa brinda distintos servicios destinados al cuidado de perros y gatos, entre ellos castraciones, vacunación antirrábica, atención veterinaria básica y otras prestaciones, de acuerdo con la modalidad prevista para cada jornada. Los vecinos que deseen acceder a estos servicios pueden acercarse al Espacio Municipal de Protección Animal durante los días y horarios establecidos.

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