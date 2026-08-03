Reforma previsional: la Corte declaró inconstitucional el tope jubilatorio y rechazó un planteo contra el aporte solidario

Por Santotomealdía



La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe emitió este lunes dos fallos de alto impacto sobre la reforma previsional provincial. En una de las causas, declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones, mientras que en otra convalidó, en esta instancia, el aporte solidario previsto por la ley de emergencia previsional.

Las decisiones fueron adoptadas por mayoría de 4 votos contra 3 y surgieron de dos expedientes distintos, conocidos como "Ramón" y "Lisi", que cuestionaban aspectos diferentes de la reforma impulsada por el Gobierno provincial.

En la causa "Ramón", la mayoría del tribunal entendió que el tope aplicado a los haberes jubilatorios resulta contrario a la Constitución, por considerar que afecta derechos previsionales protegidos. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de esa disposición para el caso analizado.

En cambio, en el expediente "Lisi", la Corte no hizo lugar al planteo que cuestionaba el aporte solidario previsto en la ley de emergencia previsional. En ese caso, el máximo tribunal resolvió que la discusión deberá continuar por la vía correspondiente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para lo cual otorgó un plazo de 30 días a la parte actora para adecuar su pretensión.

Los dos pronunciamientos fueron resueltos con votaciones divididas (4 a 3) y el voto del ministro Roberto Falistocco resultó determinante para conformar la mayoría en ambos expedientes, aunque con fundamentos propios.

Los fallos fueron dictados cuando resta poco más de un mes para el vencimiento de la Ley de Emergencia Previsional y no implican la invalidez de toda la reforma previsional. Por el contrario, la Corte resolvió por separado dos aspectos centrales de la normativa: declaró inconstitucional el tope jubilatorio, pero no hizo lugar al planteo contra el aporte solidario, cuya discusión continuará por la vía judicial correspondiente.

Las decisiones aún no están firmes, ya que las partes conservan la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la discusión judicial sobre la reforma previsional podría continuar en el ámbito federal.