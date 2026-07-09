Estados Unidos e Irán volvieron a atacarse y crece el temor a una guerra abierta

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este jueves luego de un nuevo intercambio de ataques que reavivó los temores de un regreso a un conflicto abierto en Medio Oriente. Mientras Washington bombardeó objetivos militares iraníes por segundo día consecutivo, Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Qatar, en un contexto de negociaciones prácticamente paralizadas.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que durante la jornada fueron alcanzados unos 90 objetivos militares iraníes, tras los 80 atacados el día anterior. Según explicó, la ofensiva buscó "seguir degradando" la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial en el estratégico estrecho de Ormuz.

La respuesta iraní no tardó en llegar. De acuerdo con medios oficiales del país, las fuerzas de la República Islámica lanzaron ataques contra instalaciones militares estadounidenses en varios países del golfo Pérsico, profundizando una escalada que vuelve a poner en riesgo la estabilidad de la región.

En medio del recrudecimiento del conflicto, el presidente Donald Trump endureció su discurso y lanzó una fuerte advertencia a Teherán. "Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos veinte veces", afirmó ante periodistas a bordo del Air Force One. Consultado sobre la posibilidad de una guerra total, respondió que Estados Unidos "ganaría muy rápido" y aseguró que su país dispone de "muchas formas de ganar".

Los nuevos enfrentamientos se producen apenas tres semanas después de la firma de un acuerdo de paz provisional entre ambos países, que había abierto un período de 60 días de negociaciones para intentar resolver los principales puntos del conflicto. Sin embargo, las conversaciones permanecen suspendidas mientras Irán realiza los funerales por el fallecido líder supremo Alí Khamenei, sin que hasta el momento se hayan registrado avances diplomáticos significativos.

Como parte de la creciente presión sobre Teherán, Estados Unidos revocó la exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní, una de las condiciones contempladas en el acuerdo temporal, luego de atribuir a la República Islámica los ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

La situación también tuvo un fuerte impacto sobre los mercados internacionales. Tras dispararse más de un 5% el miércoles, el precio del petróleo registró este jueves una leve corrección, aunque continúa en niveles elevados ante la incertidumbre sobre el suministro desde Medio Oriente.

Según informó el CENTCOM, los bombardeos estadounidenses alcanzaron sistemas de defensa aérea, radares costeros, depósitos de misiles y drones, mientras que medios iraníes denunciaron ataques contra infraestructura ferroviaria, lo que obligó a suspender una línea que conecta Teherán con Mashad.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria advirtió que podría ampliar sus operaciones militares, mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que "Estados Unidos aún no ha aprendido que intimidar y romper sus compromisos ya no sale gratis" y prometió responder a cualquier nueva ofensiva.

En paralelo, Qatar inició gestiones diplomáticas para intentar contener la escalada. El primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, mantuvo una conversación telefónica con el canciller iraní, Abbas Araghchi, en la que advirtió que los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz ponen en riesgo la seguridad regional y deterioran la confianza entre las partes.

La tensión también se trasladó a otros países del golfo. Kuwait informó que interceptó tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones que ingresaron a su espacio aéreo, mientras que en Baréin se activaron las sirenas de emergencia y se pidió a la población dirigirse a refugios ante el riesgo de nuevos ataques.

En este escenario, el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz disminuyó considerablemente, ya que numerosas compañías navieras optaron por reducir la circulación mientras evalúan la evolución del conflicto. La incertidumbre también amenaza con afectar el abastecimiento mundial de petróleo, dado que por ese corredor transita una parte significativa de las exportaciones energéticas del planeta.

Pese a que Trump aseguró que aún está dispuesto a permitir la continuidad de las negociaciones, la nueva escalada militar pone en duda el futuro del diálogo entre ambos países. Entre los principales temas pendientes continúan la seguridad en el estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados y las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica.