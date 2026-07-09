Tras las quejas de Egipto, la FIFA salió a respaldar a los árbitros del partido ante Argentina

La FIFA salió a respaldar públicamente el trabajo del equipo arbitral que dirigió el polémico cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, luego de las fuertes críticas de la Federación Egipcia de Fútbol y de las acusaciones lanzadas tras la agónica remontada de la Albiceleste.

El encargado de responder fue Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, quien defendió las decisiones tomadas por el árbitro francés Francois Letexier y el responsable del VAR, Jerome Brisard, y aseguró que las intervenciones cuestionadas se ajustaron al reglamento.

En una entrevista publicada por el sitio oficial de la FIFA, el exárbitro italiano explicó el funcionamiento de la Attacking Possession Phase (APP), el protocolo que permite revisar toda la secuencia ofensiva que desemboca en un gol. En ese sentido, justificó la anulación del tanto convertido por Mostafa Ziko, al considerar que existió una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

"Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No existe un límite de tiempo o distancia respecto de la jugada previa", explicó Collina.

Luego fue aún más contundente al referirse a la acción puntual: "Marwan Attia pisa claramente a Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Si el árbitro no la ve, el VAR puede intervenir", sostuvo.

El exárbitro también respondió a otro de los reclamos de Egipto: la supuesta infracción de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada previa al gol decisivo de Enzo Fernández.

Según explicó, el contacto entre ambos futbolistas fue considerado una acción normal de juego, ya que el delantero argentino recuperó la pelota de manera lícita antes de iniciar el contraataque que terminó con el 3-2 definitivo.

"Si un defensor toca primero el balón y luego se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. Tanto el árbitro como el VAR entendieron que eso fue lo que ocurrió en esa jugada", afirmó.

Como respaldo a sus explicaciones, la FIFA publicó los videos de ambas acciones, incluyendo los audios y las imágenes de la revisión del VAR en el gol anulado a Egipto, además de una cámara inédita sobre la recuperación de Julián Álvarez.

Collina aprovechó además para hacer una defensa del trabajo arbitral durante el Mundial y cuestionó las acusaciones que pusieron en duda la transparencia de los jueces.

"Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial", remarcó.

El dirigente también advirtió que ese tipo de cuestionamientos pueden derivar en amenazas contra los árbitros y sus familias, y aseguró que la División de Arbitraje actúa con absoluta independencia.

"Los equipos arbitrales toman decisiones con honestidad y, al igual que jugadores y entrenadores, buscan hacerlo lo mejor posible", concluyó.

Las declaraciones de Collina llegaron después del duro comunicado difundido por la Federación Egipcia de Fútbol, que cuestionó la actuación del árbitro y del VAR, además de las explosivas declaraciones del entrenador Hossam Hassan, quien incluso llegó a afirmar que el partido "estuvo arreglado" tras la remontada argentina que dejó a los africanos eliminados del Mundial.