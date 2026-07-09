En el acto por la Independencia, Milei defendió su gestión y anticipó nuevas reformas

El presidente Javier Milei encabezó en la medianoche de este jueves, desde Tucumán, la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, donde aprovechó su discurso para ratificar el rumbo de su gestión y anunciar que buscará impulsar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

El acto se desarrolló en la Casa Histórica de Tucumán y contó con la presencia de integrantes del gabinete nacional y una docena de gobernadores. Durante su mensaje, transmitido por cadena nacional, el mandatario reivindicó el proceso de independencia de 1816 y sostuvo que "la libertad debe seguir siendo el principal norte" del país.

En ese contexto, Milei volvió a cuestionar el rol del Estado y repasó algunas de las principales medidas adoptadas desde el inicio de su gestión. Además, recordó la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores en 2024, al que definió como un acuerdo clave para revertir la decadencia del país.

El Presidente destacó que su administración llevó adelante "el ajuste más grande de la humanidad", levantó el cepo cambiario y avanzó con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre otras iniciativas que, según afirmó, permitieron estabilizar la economía y evitar una hiperinflación.

En otro tramo de su discurso, adelantó que el Gobierno buscará avanzar con nuevas reformas estructurales antes de los próximos comicios presidenciales. "No tenemos un segundo que perder", sostuvo, al referirse a proyectos como la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado Súper RIGI, que el oficialismo pretende debatir en el Congreso.

Sobre el final de su intervención, Milei también hizo referencia al escenario regional, destacó el acercamiento con países que considera aliados estratégicos para fortalecer los vínculos comerciales y elogió a los integrantes de su gabinete, a quienes calificó como "un equipo de verdaderos patriotas".