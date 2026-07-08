"No podemos permanecer en silencio": Egipto estalló contra el arbitraje tras la eliminación ante Argentina

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) publicó un duro comunicado tras la eliminación frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026, en el que expresó su "profunda indignación" por el arbitraje y cuestionó el accionar del VAR, al considerar que varias decisiones tuvieron una incidencia directa en el resultado del partido.

El organismo, presidido por Hany Abo Rida, aseguró que no podía permanecer en silencio frente a lo ocurrido durante el encuentro disputado ante el conjunto de Lionel Scaloni, que remontó un 0-2 y terminó imponiéndose por 3-2 para avanzar a los cuartos de final.

En el texto difundido a través de las redes sociales oficiales, la EFA manifestó que existieron "serias preocupaciones" por algunas decisiones arbitrales y sostuvo que el uso de la tecnología dejó "profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad" de los fallos que, según su interpretación, influyeron directamente en el desarrollo del encuentro.

La principal polémica señalada por la federación egipcia estuvo relacionada con la anulación del gol de Mostafa Zico, invalidado por el VAR cuando Egipto se imponía por 1-0. Además, el organismo consideró que dos acciones que podrían haber sido sancionadas como penal a su favor no fueron revisadas, lo que alimentó el malestar dentro de la delegación.

En ese sentido, la entidad sostuvo que las decisiones arbitrales generaron una "frustración generalizada" tanto entre los futbolistas como entre los hinchas egipcios, y afirmó que sus cuestionamientos también fueron respaldados por análisis de especialistas locales e internacionales, quienes identificaron distintas jugadas controvertidas durante el partido.

Pese al fuerte reclamo, la Federación Egipcia cerró el comunicado con un mensaje de respaldo hacia el plantel, que estuvo muy cerca de dar el gran golpe frente al campeón del mundo.

"Si bien el resultado ya forma parte de la historia, nuestro orgullo por este equipo sigue intacto", expresó la EFA, que destacó la actuación de "Los Faraones" y agradeció el apoyo recibido por parte de los aficionados a lo largo del certamen.