La UCA alertó por la precarización laboral y afirmó que el empleo formal sigue garantizando mejores ingresos

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió sobre el creciente deterioro del mercado laboral argentino y alertó que, pese a los bajos niveles de desocupación, cada vez son más los trabajadores que acceden a empleos precarios y de baja calidad. Además, sostuvo que el empleo formal continúa siendo el principal factor para acceder a mejores ingresos y puso en duda que la reforma laboral impulsada por el Gobierno pueda revertir esta situación.

Las conclusiones forman parte del informe “Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)”, presentado este miércoles por el Observatorio. El estudio analiza la evolución del empleo durante los últimos 15 años y concluye que la economía siguió generando puestos de trabajo, aunque con una marcada pérdida de calidad laboral y menor protección para los trabajadores.

Según el relevamiento, en ese período se modificó la estructura productiva del país. Mientras retrocedieron sectores intensivos en empleo, crecieron actividades vinculadas con los recursos naturales, las finanzas y los servicios empresariales, que presentan un menor impacto en la generación de puestos de trabajo.

Los investigadores señalaron que los sectores más dinámicos no lograron traducir su crecimiento en una mayor creación de empleo productivo y bien remunerado, lo que derivó en una recomposición del mercado laboral hacia actividades de baja productividad, sin que ello se reflejara en un aumento del desempleo.

El informe también advirtió sobre una disminución de la protección social de los trabajadores. En ese sentido, indicó que durante el período analizado creció en 4,5 puntos porcentuales la proporción de empleados registrados que se desempeñan por fuera de los convenios colectivos, una tendencia que, según los especialistas, profundiza la precarización del empleo.

Pese a ese escenario, la UCA remarcó que los trabajadores que acceden a empleos formales, con mayor productividad y cobertura laboral, mantienen mejores posibilidades de alcanzar los niveles de ingresos más altos. Para los autores del estudio, las diferencias salariales se amplían a medida que aumenta la precarización del mercado de trabajo.

De cara al futuro, los investigadores se mostraron poco optimistas respecto de una recuperación del empleo de calidad y cuestionaron la capacidad de la reforma laboral para resolver el problema de fondo. Según explicaron, las dificultades del mercado laboral responden principalmente a factores estructurales y productivos, por lo que una flexibilización de las normas laborales, por sí sola, no alcanzaría para revertir la situación.

El trabajo también analizó la movilidad laboral registrada entre 2023 y 2025, período en el que comenzó a implementarse la reforma impulsada por el Gobierno nacional. Entre las principales tendencias detectadas, destacó un aumento del paso desde la desocupación hacia el autoempleo informal, una menor posibilidad de acceder desde el desempleo a puestos asalariados formales o en el sector público y un incremento de los trabajadores que abandonan empleos protegidos para desempeñarse como cuentapropistas informales.

Para el Observatorio, estos movimientos reflejan las crecientes dificultades para ingresar al empleo formal y el mayor protagonismo de estrategias de autoempleo destinadas a complementar ingresos, más que una mejora en la calidad de las trayectorias laborales.

Finalmente, el informe concluyó que el sector microinformal se consolidó como el principal destino de quienes buscan generar ingresos en un contexto de escaso dinamismo del empleo privado registrado y del sector público, profundizando un proceso de precarización que, según la UCA, se viene acentuando desde hace más de una década.