Juicio por el ARA San Juan: tres años de prisión en suspenso para Villamide y absolución para los demás imputados

La Justicia Federal resolvió este miércoles el juicio por el hundimiento del ARA San Juan y condenó al ex capitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso, mientras que absolvió a los otros tres ex altos mandos de la Armada que llegaron al debate oral. La sentencia pone fin a un proceso que se extendió durante más de cuatro meses y que buscó determinar responsabilidades por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017, en la que murieron 44 tripulantes.

El veredicto fue dado a conocer por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, cuyo presidente, Mario Gabriel Reynaldi, remarcó antes de la lectura de la sentencia que la decisión fue adoptada "con absoluta libertad de criterio" y sin presiones de ningún tipo.

Por mayoría, los jueces encontraron a Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, penalmente responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.

En cambio, el tribunal absolvió por unanimidad al contralmirante Luis López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Héctor Correa, quienes también estaban acusados por la fiscalía.

El juicio oral comenzó el 3 de marzo y contó con más de 30 audiencias, durante las cuales declararon cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas en submarinos, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. El debate estuvo centrado en establecer si existieron incumplimientos que incrementaran el riesgo de la misión y si esos hechos guardaban relación con el desenlace fatal.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 21 de agosto. Recién a partir de esa fecha, tanto la fiscalía como las defensas y las querellas podrán definir si apelan la resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Durante el proceso se analizaron las condiciones en las que zarpó el submarino, las tareas de mantenimiento pendientes y las decisiones adoptadas por los responsables de la Fuerza de Submarinos. Mientras las defensas sostuvieron que la nave estaba en condiciones de operar y que el comandante había autorizado la misión conforme a los reglamentos, la fiscalía argumentó que una serie de incumplimientos aumentó el riesgo operativo y contribuyó al hundimiento.

Antes de conocerse la sentencia, Villamide volvió a declararse inocente y cuestionó la acusación en su contra. Aseguró que nunca se le explicó cuál fue la conducta concreta que provocó la pérdida del submarino y afirmó que todavía no existe una explicación definitiva sobre las causas del hundimiento. También sostuvo que el proceso terminó convirtiéndose en "un juicio a la Armada" y reivindicó el profesionalismo de los 44 tripulantes que perdieron la vida durante la misión.