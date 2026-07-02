El Gobierno provincial informó que los homicidios cayeron un 67 % en el primer semestre

Por Santotomealdía



El Gobierno de la Provincia informó este jueves que durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en todo el territorio santafesino, lo que representa una reducción del 67 % respecto del mismo período de 2023, cuando se habían contabilizado 217 casos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, se trata del primer semestre con menos homicidios en los últimos 25 años.

Los datos fueron presentados por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la que repasó los principales indicadores del Plan de Seguridad que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La información difundida corresponde al Observatorio de Seguridad Pública, organismo que releva la evolución de este tipo de delitos.

Según las estadísticas oficiales, 45 de los homicidios ocurrieron en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital. En comparación con el primer semestre de 2023, el Gobierno indicó que la disminución fue del 70 % en Rosario, donde los casos pasaron de 150 a 45, y del 57 % en La Capital, donde descendieron de 35 a 15.

Durante la presentación, Coudannes atribuyó esos resultados al Plan de Seguridad implementado por la actual gestión provincial y sostuvo que "no es magia ni demagogia. Es el resultado de acciones, de un plan de inversiones, de una decisión del gobernador de dar siempre prioridad al Plan de Seguridad, que está en constante reconstrucción y mejora. Todo eso es inversión, decisión y seguimiento".

La funcionaria explicó además que los datos surgen del Observatorio de Seguridad Pública, una herramienta desarrollada en conjunto entre el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En ese marco, afirmó que la actual estrategia combina prevención, presencia policial, investigación criminal, atención a las víctimas y un monitoreo permanente de los indicadores del delito.

En otro tramo de la conferencia, Coudannes sostuvo que "el miedo cambió de lado" y aseguró que esa percepción también es transmitida por vecinos y comerciantes. Asimismo, señaló que, pese a la reducción de los homicidios, "todavía hay delincuentes y organizaciones criminales que resisten, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. Al gobernador Pullaro y a nuestra gestión no los va a vencer la delincuencia".

De acuerdo con los gráficos difundidos por el Ministerio de Justicia y Seguridad, los 73 homicidios registrados entre enero y junio de este año constituyen el menor registro para un primer semestre desde que se elaboran las estadísticas comparativas utilizadas por la Provincia.